Daouda Weidmann: como um jogador de futebol de rua parisiense que treinou com Messi e Mbappé está conquistando a Holanda

Nenhuma cidade produz mais talentos no futebol do que Paris. Na última Copa do Mundo, 56 jogadores que cresceram na capital francesa ou nos arredores participaram do torneio. Em 2022, foram 30. No total, 99 jogadores da Copa do Mundo de 2026 nasceram na França.

Nos subúrbios ao redor de Paris, as banlieues, as crianças aprimoram suas habilidades nos campos locais. Kylian Mbappé é o exemplo mais recente e de destaque do talento que esses campos produzem.

A imigração do pós-guerra é a principal razão pela qual a Île-de-France, os subúrbios de Paris, possui tal concentração de talentos. “Há uma quantidade incrível de talentos em uma área relativamente pequena”, afirma com orgulho Hubert Fournier, diretor técnico da Federação Francesa de Futebol, aoThe Athletic.

Vindas da Argélia, do Senegal, do Mali e de Marrocos, comunidades das antigas colônias francesas se estabeleceram ao norte de Paris e contribuíram para o sucesso recente da França. “É um sistema de formação construído ao longo de décadas”, explica Fournier.

A competição entre os clubes da Île-de-France continua elevando os padrões. “Os jogadores se deparam com diferentes estilos de jogo”, acrescenta Fournier. “Isso estimula a criatividade e produz talentos únicos como Riyad Mahrez, Rayan Cherki e Ousmane Dembélé.”

Além dessa competição, o investimento em instalações esportivas é importante. Em 2016, Paul Pogba, campeão da Copa do Mundo de 2018, explicou a abundância de talentos em Paris desta forma: “Porque não há nada além de futebol.”

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“Seja na escola ou nas ruas, todo mundo quer jogar futebol. Isso impede as pessoas de fazerem bobagens. Todo dia é futebol, e nada além de futebol.” A pobreza na região também molda a mentalidade dos jovens.

Fournier percebe essa determinação nas famílias que lutam para sobreviver. “Elas querem ganhar a vida com o futebol”, diz Fournier. “Querem se tornar profissionais a qualquer custo. Não é um lugar fácil: muitas famílias lutam para pagar as contas, e as crianças sabem disso. Elas dão tudo de si para ter sucesso. É essa mentalidade que faz a diferença.”

Para ajudar seus filhos talentosos a chegar ao futebol profissional, os pais fazem tudo o que podem. O pai de Paul Pogba, por exemplo, enchia demais as bolas que seus filhos usavam para forçá-los a chutar com mais força.

Os talentos parisienses também chegam à Eredivisie holandesa. O argelino Anis Hadj-Moussa cresceu nos subúrbios e se mudou para a Holanda passando pela Bélgica, brilhando primeiro no Vitesse e agora no Feyenoord.

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Aos 23 anos, Daouda Weidmann reconhece essa origem em Hadj-Moussa. “Ele é um típico jogador dos subúrbios”, explica. Weidmann aprimorou seu próprio jogo nos subúrbios de Paris. “Depois da escola, não fazíamos mais nada”, conta ele àNOS. “Seja em quadras cobertas ou ao ar livre, um subúrbio contra o outro. Há centenas de bons jogadores por lá. Muitas vezes joguei contra garotos mais talentosos do que eu.”

“É um caldeirão de culturas: garotos africanos, garotos árabes.” Weidmann viveu isso quando criança, embora seu sobrenome não remeta ao centro de Paris nem à França. “Minha mãe é alemã”, explica o meio-campista ao Tubantia. Ele nasceu no 19º arrondissement e depois se mudou para os subúrbios.

Weidmann acrescenta: “Minha irmã e eu crescemos com minha mãe em Paris; eles ainda moram lá. Tenho o sobrenome dela porque meu pai não nos reconheceu nos primeiros anos e não fez parte de nossas vidas até eu completar quatro anos.”

Aos 12 anos, ele ingressou no PSG, mas várias vezes pensou em desistir: “O nível era extremamente alto. Tive que abrir mão de muitas coisas: sentia saudades da minha família, a Covid foi difícil e sofri lesões. Eu me perguntava: será que um emprego normal não seria melhor?”

Ele persistiu e dividiu o vestiário com Lionel Messi, Mbappé, Sérgio Ramos e Neymar. “Superestrelas que eu só tinha visto na TV. Você está lá para treinar, não para admirá-los, mas não é fácil para um garoto.”

Três anos atrás, o RKC o contratou do Torino e o trouxe para Waalwijk. Quase ninguém na Holanda o conhecia.

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“Passar da base para o time principal do PSG é quase impossível”, explica Weidmann. “Eles queriam me emprestar para clubes da terceira divisão francesa, aí surgiu a proposta do Torino.”

No Torino não deu certo. “Tudo tipicamente italiano”, ele suspira. “Palavras bonitas, grandes promessas, mas nada concreto. O Torino queria me mandar para a Série C, e eu não queria ir.”

Quando o RKC ligou, ele se decidiu rapidamente. “Meu agente me ligou do nada e disse: ‘Tenho um clube na Holanda para você: o RKC’. Eu perguntei: ‘Quem?’ Nunca tinha ouvido falar deles. Pesquisei na internet, vi que tinham terminado no meio da tabela e pensei: ‘O campeonato holandês tem boa reputação, vamos tentar’.”

Os torcedores do Twente também ficaram surpresos no ano passado, quando o clube apresentou o francês no Grolsch Veste. Ele mal havia se destacado em Waalwijk, mas o Twente é um dos principais times da Europa.

“Eu não tinha dez gols nem dez assistências no meu currículo”, admite Weidmann. A proposta do Twente o deixou pasmo. “Fiquei em choque: quem? FC Twente? Eu disse: ‘Isso é impossível. Como o Twente pode estar interessado em mim se joguei tão pouco na última temporada e agora estou em um clube da segunda divisão?’”

Olhando para trás, ele entende por que tão poucos o notaram. “Não é de se admirar que eu tenha passado despercebido por tanto tempo”, ele percebe agora. “Naquela temporada (2024/25), fiquei afastado dos gramados de novembro a maio devido a uma lesão abdominal. Antes disso, eu estava jogando bem, mas com os maus resultados do RKC, não me destaquei.”

Um ano depois, o meio-campista é um dos queridinhos do Grolsch Veste. Ele contribuiu para 11 gols em 16 partidas (5 gols, 6 assistências), e nem sequer estava no elenco no último domingo, quando o Twente goleou o Excelsior por 9 a 0.

Seu momento de glória aconteceu quando ele pegou a bola logo fora da própria área, passou pela defesa do PSV e finalizou com calma para garantir uma vitória crucial. “Corra, corra e continue correndo. Essa jogada merece um lugar no museu do FC Twente!”, exclamou o comentarista da NOS.

Anos depois de dividir o campo com estrelas mundiais, esse gol sugere que sua carreira está finalmente decolando. O próximo talento do futebol de rua parisiense chegou lá, ou quase. “Meu objetivo continua sendo a seleção francesa, embora eu saiba que ainda há um longo caminho a percorrer.”