Dante: brasileiro rouba o show na arrancada da Ligue 1

Edinson Cavani, Kylian Mbappé e Ángel Di María também voltam com tudo no reinício da temporada na França

Sétimo colocado na última temporada, o Nice de Patrick Vieira deve ter dificuldades para repetir a façanha na 2019/20. É o que todos esperam, ao menos.

Em meio a um processo para ser assumido por novos proprietários, o clube teve uma janela de transferências pouco movimentada nesse verão europeu, sendo impedido de trazer um substituto para Mario Balotelli, emprestado em janeiro antes de ver seu contrato expirar ao final de junho.

Mas se Vieira não pode mais contar com um atacante de nome lá na frente, pode se dar ao luxo de ter a figura de liderança de Dante na defesa. Foi graças a ele, aliás, que o time da Riviera francesa pôde largar com uma vitória no último final de semana, um dramático 2 a 1 em casa diante do .

Aos 35 anos de idade, o ex-zagueiro do de Munique vem mostrando o melhor futebol de sua carreira no Allianz Riviera, o que é comprovado pelos ótimos números defensivos da equipe na última temporada.

Não é que tudo tenha sido perfeito para um time recém saído da pré-temporada. Dante foi traído pela velocidade no lance que resultou no gol de empate dos visitantes, no sábado, mas se mostrou à altura da ocasião quando mais importou.

O Nice sofreu para atacar durante os 90 minutos, mas particularmente depois que o ficou com apenas dez em campo após a expulsão de Eddy Gnahore. Um cenário que foge ao repertório de uma equipe normalmente acostumada a se provar defensivamente e, ainda assim, Cristophe Herelle abriu o marcador antes de Chadrac Akolo conseguir o empate na segunda etapa.

Os anfitriões buscavam o gol da vitória, e Dante apareceu para subir mais alto e finalizar a cobrança de escanteio que surgiu no quinto minuto dos acréscimos. Era o começo perfeito para a campanha.

Na comemoração, ele tirou a camisa e, com a emoção, até a rasgou, num ato que mostrou o quanto aquele momento significou para ele, admite. A marca final de um verão em que haviam sido muito questionados, na esteira de derrotas embaraçosas para e .

"Eu queria me desculpar pelo cartão amarelo, preciso dar o exemplo, como líder, mas era como se houvesse uma explosão na minha cabeça", disse.

Se o Nice conseguiu terminar por cima, por pouco, a situação do foi bem diferente. Os campeões da venceram o sem dificuldades, no domingo, Edinson Cavani, Kylian Mbappé e Ángel Di María deixando suas marcas no Parque dos Príncipes.

Da mesma forma, o também conseguiu uma ótima arrancada no ano com um 3 a 0 pra cima do , fora de casa, no qual Lucas Tousart fechou o placar e garantiu uma pontuação de 91.4 no Opta Performance Index - o terceiro melhor em toda a divisão nesta rodada. Moussa Dembélé e Memphis Depay também deixaram suas marcas.

Enquanto isso, tivemos outras performances notáveis nos últimos dias - a melhor delas talvez do Angers. Uma equipe não exatamente conhecida por um belo futebol, mas que conseguiu executar 12 minutos brilhantes no primeiro tempo contra o para garantir uma vitória por 3 a 1: o estreante Mathias Pereira Lage se tornou o primeiro jogador desde Neymar, em 2017, a marcar um gol e dar o passe para outro em seu primeiro jogo na Ligue 1. Não é nenhuma surpresa que ele tenha sido o melhor jogador do Performance Index, com uma pontuação de 97.2.

Logo abaixo dele está Victor Osimhen, novato do , que chegou ao norte da França como o substituto de Rafael Leão, negociado com o . O jovem nigeriano mostrou grande promessa contra o , marcando os dois gols da vitória por 2 a 1.

Por outro lado, a grande surpresa do final de semana de abertura veio no Stade Vélodrome, com o de André Villas-Boas batido pelo Reims por 2 a 0. Boulaye Dia foi o grande destaque dos visitantes, com um gol e uma assistência em um dia memorável para o time da região de Champagne.

Os goleiros também não foram esquecidos na rodada. Romain Salin, do , deveria ser reserva para o recém-contratado Edouard Mendy, chegado do Reims. Com um pênalti de Andy Delort defendido e uma defesa incrível na finalização de Keagan Dolly, ele garantiu a vitória magra por 1 a 0 sobre o e dificilmente seria batido neste momento.

Por fim, e , que irão disputar torneios europeus nesta temporada, começaram bem na campanha doméstica, com uma vitória por 2 a 1 sobre o e um empate em 1 a 1 contra o Metz, respectivamente, enquanto o Brest, de volta à elite nacional, ficou no 1 a 1 com o .