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Danny Makkelie é duramente criticado após pênalti muito polêmico para o Feyenoord

Heerenveen x Feyenoord
Heerenveen
Feyenoord
Eredivisie

Os torcedores estão furiosos com Danny Makkelie, seu assistente e o árbitro de vídeo Clay Ruperti. A equipe de arbitragem decidiu marcar um pênalti para o Feyenoord por um suposto toque de mão de Vasilios Zagaritis.

No momento do pênalti, o placar já estava 0 a 1 para o Feyenoord na Frísia, após um início de jogo difícil. Segundo o assistente, Zagaritis tocou com o braço em um cruzamento de Givairo Read.

Makkelie seguiu a indicação do assistente e marcou o pênalti para o Feyenoord. Nacho Ferri converteu a cobrança e fez 0 a 2 para o Feyenoord.

Robin Veldman, técnico do Heerenveen, ficou furioso com a arbitragem e recebeu um cartão amarelo por sua reação. No X, as críticas a Makklie também foram intensas.

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"Makkelie também caiu muito de nível como árbitro, hein", comentou Twan sobre o lance. "Vergonhoso. O Heerenveen foi prejudicado pelo superestimado Makkelie e por Ruperti, torcedor do Feyenoord, na cabine do VAR. O nível da arbitragem nos Países Baixos é realmente ridículo, mesmo com o VAR", afirmou Mateo.

Sem também ficou espantado. "Makkelie, Ruperti e um pênalti para o Feyenoord hahaha faz muito tempo que não dá mais para levar esta competição e esta federação a sério."

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