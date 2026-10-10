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Ao VivoIngressos
Danny MakkelieIMAGO
Siep Engelen
Traduzido por

Danny Makkelie cometeu um erro grave em Feyenoord x AZ? É isso que dizem as regras

Feyenoord x AZ Alkmaar
Feyenoord
AZ Alkmaar
Eredivisie
M. Meerdink
D. Makkelie

No intervalo do clássico da Eredivisie entre Feyenoord e AZ, o placar está em 1 a 0, mas o momento mais marcante aconteceu pouco antes do intervalo. O árbitro Danny Makkelie assinalou um pênalti para o AZ, mas depois voltou atrás após chamado do VAR. No De Eretribune, da ESPN, há dúvidas sobre a correção dessa decisão. 

Após um recuo muito curto de Gjivai Zechiël, Tjark Ernst tentou corrigir a situação, mas o atento Mexx Meerdink apareceu no meio do lance e depois caiu de forma exagerada no gramado. Makkelie marcou pênalti, mas mudou sua decisão após a intervenção do VAR. 

“Eu não acho que foi pênalti”, começa Been, à ESPN. “Vimos vinte reprises e ainda assim não conseguimos ver se foi pênalti, ou se Meerdink foi tocado. Makkelie foi chamado ao monitor, e quanto tempo ele ficou vendo aquelas imagens?” 

Justamente por esse último motivo, Kees Kwakman está convencido de que a decisão de Makkelie em campo deveria, sim, ter sido mantida. “Se não é um erro claro, a decisão tomada em campo tem de permanecer. Neste caso, é pênalti”, foi seu veredito. 

Kwakman se refere, em sua argumentação, ao regulamento da KNVB, que segue o protocolo internacional do VAR da IFAB. Nele está escrito que o VAR só pode intervir em caso de um erro claro e óbvio ou de um incidente grave não visto. 

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Se a decisão do árbitro é discutível, mas não claramente errada, em princípio a decisão original deve ser mantida. Erwin Blank, o VAR de Feyenoord x AZ, portanto deve ter estado totalmente convencido de que definitivamente não era pênalti para os alkmaarders. 

“Aliás, eu também acho que Meerdink é atingido no pé”, prossegue Kwakman. “Se esse também é o motivo de ele cair, eu tenho minhas dúvidas. Mas não acho que, depois de 52 reprises, você possa dizer que ele não é tocado. Não acho que Makkelie esteja feliz por ter sido chamado ao monitor por causa disso”, conclui.

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