Danny Buijs: “Eles custam tanta energia. Têm algo excepcional, mas às vezes você quer...”

O Fortuna Sittard começou muito bem a temporada, e isso também se deve a Danny Buijs. O treinador sabe tocar seus jogadores da maneira certa, embora isso nem sempre seja fácil, como contou diante das câmeras da ESPN.

“Para algumas pessoas, é muito difícil trabalhar comigo”, começa ele. “Isso não depende só dessas pessoas, às vezes também um pouco de mim. Mas às vezes também de como essas pessoas desempenham o trabalho delas.”

“No entanto, também há muitas pessoas que trabalham muito bem comigo. Se não perdermos muito, há poucos problemas. Se perdermos muito, tudo fica um pouco menos agradável”, admite.

Com nomes como Mohamed Ihattaren e Lecquincio Zeefuik, Buijs tem sob seu comando jogadores que exigem um tratamento específico. Ainda assim, ele também consegue valorizar muito “jogadores com uma marquinha”.

“Sou de Gêmeos, no horóscopo. Um lado meu é completamente encantado por esses caras, quase os vejo como meus próprios filhos. Eles não ficam rodeando, admitem quando estão errados. Às vezes saem da linha, e eu gosto disso. Muitas vezes são garotos com algo excepcional. Você tenta ajudá-los.”

“Mas às vezes você também quer colá-los atrás do papel de parede. Você fica grisalho, perde cabelo. No fim das contas, espera que eles consigam transformar em resultado o talento que têm. Isso torna tudo bonito, mas às vezes também custa muita energia. Principalmente quando você tem alguns deles juntos.”

Após sete jogos, o Fortuna está em sexto lugar na Eredivisie. Se os limburgueses vão manter isso, ainda está por se ver. “Seria bonito pra caramba conseguir essa vaga nos play-offs no fim do caminho, mas ainda temos de dar vários passos importantes nesta temporada”, conclui Buijs.