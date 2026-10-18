Danny Buijs é duramente criticado após ataque contundente: "Isso é o maior absurdo possível"

Henk Fraser recebeu com surpresa as críticas de Danny Buijs à Federação de Futebol do Suriname. O técnico do Fortuna Sittard ficou bastante insatisfeito com a forma como Shiloh 't Zand foi tratado no último período de jogos de seleções. Segundo Buijs, alguns acordos não foram cumpridos, o que Fraser afirma ser completamente falso.

"Antes desta temporada, o rapaz passou um ano e meio sem jogar no mais alto nível. Por isso, é decepcionante ver como lidaram com ele", disse Buijs recentemente à ESPN, após o empate entre Fortuna Sittard e FC Twente (1 a 1), manifestando sua irritação.

As palavras de Buijs não caíram bem para Brian Tevreden, diretor da Federação de Futebol do Suriname. "Buijs dá uma lição na Federação de Futebol do Suriname pela imprensa sobre comunicação. Então certamente também pode receber uma resposta", disse ele ao De Telegraaf.

"O relato dele não é verdadeiro. De 11 a 23 de setembro, houve contato contínuo entre a federação e o Fortuna, tanto com a equipe médica quanto com a direção técnica", explicou Tevreden na semana passada.

Fraser abordou a delicada questão envolvendo 't Zand no domingo, no Goedemorgen Eredivisie. "Isso me irritou de várias maneiras. Podemos demonstrar que houve, sim, comunicação desde o primeiro momento. Isso, por si só, já me incomoda. É o tom, a maneira como Buijs fala. Estamos falando de comunicação, e ela sempre envolve dois lados."

"O que me irritou foi que primeiro disseram que 'não nos comunicamos', depois passou a ser que 'nos comunicamos mal' e agora, na verdade, dizem que não estamos cumprindo o combinado", afirmou o técnico da seleção do Suriname.

"Ele (Buijs, nota da redação) é alguém que faz muita questão de deixar claro para todos o que pensa. Foi por isso que eu disse a Brian Tevreden que precisávamos responder, porque não vamos deixar que nos façam de bobos. Embora eu goste da forma como ele treina, preciso dizer, da minha parte, que isso é o maior absurdo possível", afirmou Fraser, deixando clara sua opinião sobre as declarações de Buijs.