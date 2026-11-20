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Bram van Polen vê Danny Buijs como um candidato adequado para o FC Twente. O treinador do Fortuna Sittard deixará o clube de Limburgo após esta temporada porque está pronto para um novo desafio.

"O FC Twente seria um próximo passo bem interessante", conclui Van Polen no programa Voetbalpraat. "Buijs sabe desestabilizar os adversários. É preciso ter cuidado ao citar nomes, mas, em alguns aspectos, ele lembra um pouco José Mourinho."

"Buijs sempre apresenta bons resultados, e o que ele faz é impressionante. Ele consegue conquistar jogadores de perfil complicado, como Mohamed Ihattaren. É isso que você quer ver em um nível mais alto", diz Van Polen, que tem o treinador do Fortuna em alta conta.

Van Polen também se impressionou com a maneira como Buijs anunciou sua saída do Fortuna. "Ele tomou a iniciativa. Foi franco com o clube: vocês têm tempo para procurar outro treinador, e eu tenho tempo para procurar outro clube."

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"Assim, todos sabem qual é a situação. Gosto muito da forma como ele se expressa e de como conduziu isso", elogia o ex-lateral-direito, referindo-se ao treinador de 44 anos.

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Vincent Schildkamp, que também participa da conversa, concorda com essa avaliação. "Achei Ten Hag (diretor técnico do Twente, nota da redação) surpreendentemente positivo em relação a Buijs outro dia. Quando o ouvi falar daquele jeito sobre ele, achei que havia algo nas entrelinhas", diz Schildkamp, que considera o treinador uma boa opção para o Twente.

"Eu gostaria muito de avaliar Buijs nessa situação. Pelas passagens dele por FC Groningen e Kozakken Boys, sabemos que, quando tem o elenco para isso, ele também pratica um futebol vistoso e ofensivo. No Twente, com esse elenco, ele não mandaria todos recuarem para o próprio campo."

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"Buijs tem um lado áspero. Mas até que ponto isso é um problema?", pergunta Schildkamp. "Se a diretoria deixar isso determinar sua escolha, acho muito fraco. Ele terá de esperar para ver o que acontece em um clube do top 6. Uma vaga acabará surgindo, porque os seis não podem ser campeões."

Buijs, que deixará o clube, está no Fortuna desde 2023. A equipe de Limburgo ocupa atualmente a sétima posição na Vriendenloterij Eredivisie.