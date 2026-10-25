Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Danny BuijsESPN
Siep Engelen
Traduzido por

Danny Buijs dispara contra Valentijn Driessen ao vivo na TV: "Ele é..."

Fortuna Sittard x Excelsior
Fortuna Sittard
Excelsior
Eredivisie
D. Buijs
S. Zand

Antes de Fortuna Sittard x Excelsior, Danny Buijs relembrou o desentendimento com Shiloh ‘t Zand na semana passada. Segundo o técnico da equipe de Limburg, o episódio nem sequer voltou a ser assunto nesta semana.

Na semana passada, Buijs tirou ‘T Zand de campo cerca de dez minutos antes do fim de NEC x Fortuna Sittard (2 a 2), claramente insatisfeito com a atitude de seu jogador. "Vamos, anda. Vem aqui. Senta e se comporta", gritou Buijs para ‘T Zand, enquanto o segurava e o colocava no banco de reservas. 

"Na verdade, nem voltei a conversar com ele sobre isso", disse Buijs, rindo, à ESPN. "Todo mundo pode ter sua opinião, mas acho que o mais importante é o que Shiloh e eu pensamos sobre isso e como nos relacionamos. Nossa relação é boa. Eu vou até o fim por ele, e ele por mim. Disso eu sei. E, bem, o que todas essas outras pessoas pensam..." 

Em seguida, ele se dirigiu a Valentijn Driessen, que criticou o incidente no início desta semana. "Hoje em dia, as pessoas têm opinião sobre tudo. Valentijn Driessen tem opinião sobre todo mundo. De Louis van Gaal a Virgil van Dijk, ele tem opinião sobre como o Ajax deve ser dirigido..." 

"Ele quer se parecer um pouco com Johan Derksen, mas não é Johan Derksen", continuou Buijs, sem poupar críticas. "Só existe um Johan Derksen, e ele não é essa pessoa. Ele é apenas repórter do De Telegraaf, mas, aparentemente, hoje em dia todo mundo acha que precisa ter opinião sobre alguma coisa. Não dou muita importância a isso." 

Próximas partidas
SPA

SPA

Copa da Holanda

28 de out. de 2026

SIT

SIT

MAA

MAA

Copa da Holanda

28 de out. de 2026

EXC

EXC

Buijs se referia às declarações de Driessen no podcast Kick-off, em que ele condenou o comportamento do técnico com seu jogador. "Danny Buijs é bastante esquentado, mas acho que não se deve colocar as mãos nos jogadores, e foi isso que ele fez", disse Driessen. 

"Ele também exigiu que o jogador se sentasse em uma determinada cadeira. Você não está lidando com bebês. É um jogador muito jovem, mas também é da seleção do Suriname. Depois, ele simplesmente foi embora." 

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google