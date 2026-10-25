Danny Buijs dispara contra Valentijn Driessen ao vivo na TV: "Ele é..."

Antes de Fortuna Sittard x Excelsior, Danny Buijs relembrou o desentendimento com Shiloh ‘t Zand na semana passada. Segundo o técnico da equipe de Limburg, o episódio nem sequer voltou a ser assunto nesta semana.

Na semana passada, Buijs tirou ‘T Zand de campo cerca de dez minutos antes do fim de NEC x Fortuna Sittard (2 a 2), claramente insatisfeito com a atitude de seu jogador. "Vamos, anda. Vem aqui. Senta e se comporta", gritou Buijs para ‘T Zand, enquanto o segurava e o colocava no banco de reservas.

"Na verdade, nem voltei a conversar com ele sobre isso", disse Buijs, rindo, à ESPN. "Todo mundo pode ter sua opinião, mas acho que o mais importante é o que Shiloh e eu pensamos sobre isso e como nos relacionamos. Nossa relação é boa. Eu vou até o fim por ele, e ele por mim. Disso eu sei. E, bem, o que todas essas outras pessoas pensam..."

Em seguida, ele se dirigiu a Valentijn Driessen, que criticou o incidente no início desta semana. "Hoje em dia, as pessoas têm opinião sobre tudo. Valentijn Driessen tem opinião sobre todo mundo. De Louis van Gaal a Virgil van Dijk, ele tem opinião sobre como o Ajax deve ser dirigido..."

"Ele quer se parecer um pouco com Johan Derksen, mas não é Johan Derksen", continuou Buijs, sem poupar críticas. "Só existe um Johan Derksen, e ele não é essa pessoa. Ele é apenas repórter do De Telegraaf, mas, aparentemente, hoje em dia todo mundo acha que precisa ter opinião sobre alguma coisa. Não dou muita importância a isso."

Buijs se referia às declarações de Driessen no podcast Kick-off, em que ele condenou o comportamento do técnico com seu jogador. "Danny Buijs é bastante esquentado, mas acho que não se deve colocar as mãos nos jogadores, e foi isso que ele fez", disse Driessen.

"Ele também exigiu que o jogador se sentasse em uma determinada cadeira. Você não está lidando com bebês. É um jogador muito jovem, mas também é da seleção do Suriname. Depois, ele simplesmente foi embora."