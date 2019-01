Danilo marca o centésimo gol do Manchester City na temporada

O Manchester City pode não estar na liderança da Premier League nesta temporada, mas isso não impediu que a equipe contineu com um número impressionante de gols marcados.

Com o gol de Danilo na vitória por 3 a 0 sobre o Huddersfield Town, neste domingo (20), os Citizens se tornaram a primeira equipe da Europa a atingir a marca de 100 gols na temporada.

Mais artigos abaixo

Danilo ainda se tornou o 17º jogador diferente do City a balançar as redes nesta temporada.

100 - Manchester City are the first team in the top five European leagues to score 100 goals in all competitions this season. Relentless. #HUDMCI