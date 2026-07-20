Dani Olmo parte para o ataque contra a Argentina após a final da Copa do Mundo e faz comentários chamativos sobre Lionel Messi

Dani Olmo não tem nada de bom a dizer sobre o comportamento dos jogadores da Argentina durante e após a final da Copa do Mundo. Na zona mista, ele afirmou que teve a sensação de que os argentinos “estavam sempre procurando um motivo para brigar”.

Após o término da final, vencida pela Espanha por 1 a 0, a situação entre as duas seleções saiu completamente do controle. Não foram apenas Leandro Paredes e Nahuel Molina que mostraram seu pior lado; Roberto Ayala, membro da comissão técnica argentina, também ultrapassou os limites. As imagens mostram Ayala dando um soco em Olmo.

“Olha, se alguém da comissão técnica deles coloca as mãos assim no meu rosto, minha primeira reação seria revidar na hora”, conta Olmo na zona mista sobre o incidente. “Sou apenas um ser humano e, no calor do momento, a gente quer se defender.”

“Mas me contive. Não queria dar um mau exemplo para todas as crianças e torcedores que estão assistindo de casa. Temos uma responsabilidade e somos exemplos a serem seguidos pela próxima geração.”

Além disso, houve vários outros incidentes com os quais Olmo não teve nada a ver, mas mesmo esses não o abalam. “Sinceramente, não me importo nem um pouco com o que eles fizeram depois do jogo. Eles podem ter acessos de raiva, dar socos ou se comportar mal, mas hoje demonstramos muito mais classe do que eles, tanto dentro quanto fora de campo.”

Por fim, o meio-campista aproveita a oportunidade para mencionar também Lionel Messi, embora seja principalmente de forma positiva. “Vamos ser sinceros: tirando o Messi, que sempre se comporta com pura classe, parecia que o resto daquele time e a comissão técnica estavam o tempo todo apenas esperando um motivo para brigar.”