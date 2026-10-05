Zlatko Dalic, técnico da seleção dos Emirados Árabes Unidos, confirmou que a equipe está pronta para enfrentar a Arábia Saudita, amanhã, terça-feira, no estádio Al-Inma, na cidade de Jedá, na final da Copa do Golfo.

Dalic afirmou na coletiva de imprensa, transmitida pela rede de canais Abu Dhabi Sports: "Estou muito feliz com o apoio da torcida que recebo no plano pessoal, e agradeço aos torcedores dos Emirados Árabes Unidos pelo grande suporte".

E destacou: "Morei nos Emirados Árabes Unidos por muitos anos, e os Emirados Árabes Unidos são tão queridos para o meu coração quanto a Croácia".

Acrescentou: "Tenho a experiência para dar o meu melhor à seleção dos Emirados Árabes Unidos, e o meu objetivo agora é conquistar a Copa do Golfo com a equipe e sempre alcançar vitórias com o time".

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O treinador croata falou sobre a preparação para a partida final, ressaltando que a comissão técnica trabalha para corrigir alguns pontos e fazer os ajustes necessários, apesar do pouco tempo.

Dalic apontou que a final da Copa do Golfo será a mais fácil do ponto de vista mental para os jogadores, por ser o último confronto do torneio.

E afirmou: "Quero que os jogadores aproveitem e joguem da melhor maneira, porque é a última partida da Copa do Golfo e carrega um caráter especial, e espero que façamos um jogo agradável para os torcedores".

Explicou: "Vamos enfrentar a Arábia Saudita, a melhor seleção do torneio, com defesa que não sofreu gols, com a vantagem de jogar em casa e em seu estádio, e isso é um desafio difícil para nós, mas estamos prontos e o nosso objetivo é o título".

Por sua vez, Khalid Essa, goleiro da seleção dos Emirados Árabes Unidos, afirmou que a torcida do seu país será o principal fator motivador e de apoio à equipe durante a final.

Khalid Essa disse: "Agradecemos ao povo saudita pela calorosa recepção, e espero uma partida muito disputada, e desejo que o jogo de amanhã seja o momento da colheita para o futebol dos Emirados Árabes Unidos".

Khalid Essa elogiou o técnico Zlatko Dalic e sua forma de lidar com os jogadores, ressaltando: "Dalic é um treinador diferenciado e tem um método tranquilo, e conhece suas necessidades como ser humano antes de ser jogador, para que você dê o seu melhor dentro de campo".















