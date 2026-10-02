O croata Zlatko Dalic, treinador da seleção dos Emirados Árabes Unidos, confirmou que sua equipe está pronta para enfrentar Omã, neste sábado, na semifinal da Copa do Golfo.

Dalic afirmou durante a coletiva de imprensa, transmitida pela rede de canais Abu Dhabi Sports: "Estou feliz com o que apresentamos nos jogos anteriores, mas nossa concentração agora está totalmente voltada para a partida de amanhã. Encaramos o torneio passo a passo, e nosso objetivo é manter o desempenho com o mesmo espírito e determinação".

E acrescentou: "Sabemos que o jogo contra Omã será extremamente difícil. Estudamos bem o adversário, que teve uma atuação de destaque nos últimos 20 minutos diante do Kuwait e conseguiu vencer pelo placar de 3 a 1".

Ressaltou: "A seleção de Omã também conta com um conjunto ofensivo forte, além de seu treinador Tarek Sektioui realizar um bom trabalho. Por isso, estudamos seus pontos fortes e fracos, a fim de definir a tática adequada para a partida".

E prosseguiu: "Respeitamos a seleção de Omã, pois todos os jogos entre os Emirados Árabes Unidos e Omã são difíceis e marcados por força e disputa equilibrada. Por isso estamos cautelosos e preparados para o confronto de amanhã".

Sobre a seleção dos Emirados Árabes Unidos ser apontada como favorita ao título, Dalic comentou: "Estamos agora na semifinal, e estou feliz com a forma como jogamos na fase de grupos e com os níveis de destaque que apresentamos. Precisamos continuar a trajetória vencendo Omã e alegrando nossa torcida".

Dalic abordou o fato de a seleção de Omã ter tido um dia extra de descanso, afirmando que isso não será uma desculpa para a seleção dos Emirados Árabes Unidos antes do jogo.

E enfatizou: "A seleção de Omã teve um dia extra de descanso, mas não procuramos desculpas ou justificativas antes da semifinal. Nós também poupamos alguns dos nossos jogadores titulares no jogo contra o Catar".

E concluiu: "Vencer a Copa do Golfo não é fácil, mas precisamos estar prontos e apresentar o nosso melhor dentro de campo, e estaremos no mais alto grau de concentração diante de Omã".















