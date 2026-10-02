O croata Zlatko Dalić, treinador da seleção dos Emirados Árabes Unidos, garantiu que sua equipe está pronta para enfrentar Omã, neste sábado, na semifinal da Copa do Golfo.

Dalić afirmou durante a coletiva de imprensa, transmitida pela rede de canais Abu Dhabi Sports: "Estou feliz com o que apresentamos nas partidas anteriores, mas nosso foco agora está totalmente voltado para o jogo de amanhã. Encaramos o torneio passo a passo, e nosso objetivo é manter o desempenho com a mesma garra e determinação".

E acrescentou: "Sabemos que o jogo contra Omã será muito difícil. Estudamos bem o adversário, que fez uma atuação notável nos últimos 20 minutos diante do Kuwait e conseguiu vencer por 3 a 1".

Ele destacou: "A seleção de Omã também possui um grupo ofensivo forte, e seu treinador Tarek Sektioui faz um bom trabalho. Por isso estudamos seus pontos fortes e fracos, para montar a tática adequada para a partida".

E prosseguiu: "Respeitamos a seleção de Omã, pois todos os jogos entre Emirados Árabes Unidos e Omã são difíceis, marcados por força e rivalidade. Por isso estamos cautelosos e preparados para o confronto de amanhã".

Sobre o favoritismo da seleção dos Emirados Árabes Unidos ao título, Dalić comentou: "Estamos agora na semifinal, e estou feliz com a forma como jogamos na fase de grupos e com o nível que apresentamos. Precisamos dar continuidade à caminhada vencendo Omã e alegrando nossa torcida".

Dalić abordou o fato de a seleção de Omã ter tido um dia de descanso adicional, ressaltando que isso não será uma justificativa para a seleção dos Emirados Árabes Unidos antes da partida.

Ele enfatizou: "A seleção de Omã teve um dia de descanso adicional, mas não procuramos desculpas ou pretextos antes da semifinal. Nós também poupamos alguns titulares no jogo contra o Catar".

E concluiu: "Vencer a Copa do Golfo não é fácil, mas precisamos estar prontos e dar o nosso melhor dentro de campo, e estaremos no mais alto grau de concentração diante de Omã".















