O croata Zlatko Dalić, novo treinador da seleção dos Emirados Árabes Unidos, relembrou seus tempos na Arábia Saudita, após retornar ao país para disputar a Copa do Golfo Árabe, o "Golfo 27", com a equipe dos Emirados.

Dalić comandou a seleção dos Emirados na vitória sobre o Iêmen por 4 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio Al Inma, em Jidá, na primeira rodada da fase de grupos do torneio.

O treinador croata afirmou, em declarações na coletiva de imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Parabéns aos torcedores da seleção dos Emirados, foi uma vitória merecida e foram 3 pontos importantes".

E acrescentou: "O segundo tempo não foi como o primeiro, mas é claro que o cansaço teve seu papel, e agora nos concentramos na próxima partida".

O próximo jogo dos Emirados será contra o Bahrein, no próximo domingo, na segunda rodada do segundo grupo, quando a vitória garantirá a classificação para as semifinais, independentemente do resultado da terceira partida, contra o Catar.

Dalić prosseguiu: "Tenho boas lembranças da minha passagem pela Arábia Saudita, e treinar a seleção dos Emirados é uma experiência nova para mim. Agora, olho para o futuro e para como vamos reconstruir a seleção".

O treinador croata se refere ao seu período no Campeonato Saudita, quando comandou os clubes Al-Faisaly e Al-Hilal entre 2010 e 2013, antes de se transferir para dirigir o Al-Ain, dos Emirados, e, posteriormente, a seleção de seu país.

Sobre o objetivo da seleção dos Emirados no torneio do Golfo, ele explicou: "Nosso objetivo é superar a fase de grupos e, então, ir passo a passo rumo ao próximo desafio. Sei o quanto nossa torcida está empolgada".

E continuou: "Meu objetivo é construir uma seleção, e não faço distinção entre os jogadores naturalizados e os jogadores emiratenses. Espero que nossa torcida nos apoie".

E concluiu: "Nossos jogadores naturalizados estão felizes em representar os Emirados e, claro, não é fácil manter a constância, mas vou trabalhar para construir a seleção passo a passo, e nosso objetivo é sermos um só grupo".