O croata Zlatko Dalic, técnico da seleção dos Emirados Árabes Unidos, mostrou-se satisfeito com o desempenho de seus jogadores após o empate por 1 a 1 com o Catar, no encerramento da fase de grupos da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", ressaltando que os Emirados estão no caminho certo rumo ao título, mas alertou para a dificuldade da próxima etapa.

Dalic falou na coletiva de imprensa após a partida: "Fomos capazes de controlar todo o andamento do jogo, especialmente no segundo tempo, e hoje estou feliz com os jovens elementos que participaram".

O treinador croata explicou que o acúmulo de partidas o obrigou a fazer rodízio, acrescentando: "Estamos sofrendo com o desgaste de jogos em um curto espaço de tempo, mas precisamos ser cautelosos nas próximas partidas eliminatórias".

Sobre o desempenho geral no torneio, Dalic disse: "Jogamos bem nas três partidas. Talvez não tenhamos tido muitas chances hoje, e busquei dar oportunidade a todos os jogadores porque penso no futuro".

E completou: "Temos dois dias para recuperação e preparação, estamos evoluindo aos poucos e merecemos tudo o que apresentamos até agora".

O técnico dos Emirados encerrou sua fala comentando o aguardado confronto de semifinal diante de Omã: "Hoje toda a nossa concentração estava na seleção do Catar, e, quanto à semifinal contra Omã, é uma seleção forte e uma equipe que não deve ser subestimada. Temos respeito pelo que conquistaram, e vamos tentar fazer todos os esforços para vencer a próxima partida".

Por sua vez, o espanhol Julen Lopetegui, técnico da seleção do Catar, disse durante a coletiva de imprensa após a partida: "Conquistamos 7 pontos na fase de grupos, e isso é algo bom".

E acrescentou: "Hoje estivemos ótimos, vamos virar essa página e começar uma nova, que é o próximo confronto diante de uma seleção fortemente cotada para vencer o título. Mas, como eu disse, teremos primeiro um período de descanso antes de pensar no confronto contra a Arábia Saudita".

E prosseguiu: "A partida de hoje foi extremamente difícil, jogamos diante de uma das seleções mais fortes do torneio, e apresentamos um nível excelente em alguns momentos do jogo".

E concluiu: "No segundo tempo dominamos o andamento da partida e desperdiçamos várias chances. Agora o mais importante é conseguir descanso antes do confronto contra o anfitrião do torneio".



