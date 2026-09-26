Apesar da grande vitória conquistada pela seleção dos Emirados Árabes Unidos sobre o Iêmen, o croata Zlatko Dalić recusou-se a se deixar levar pelo clima de comemoração, preferindo direcionar a atenção de seus jogadores para o próximo confronto diante do Bahrein, em um teste decisivo que pode dar aos Emirados Árabes Unidos a vaga para as semifinais da Copa do Golfo Arábico, a "Golfo 27".

Durante a coletiva de imprensa que antecede a partida, Dalić afirmou que sua equipe está ciente da dificuldade do confronto, enfatizando a necessidade de apresentar o melhor de si para alcançar a vitória, e disse: "Vamos enfrentar um adversário forte, sabemos o que temos de fazer e apresentaremos o nosso melhor para conquistar a vitória. A seleção do Bahrein tem grande experiência e um grande treinador".

Dalić: vencer o Bahrein cumpre nosso primeiro objetivo

O treinador croata esclareceu que o confronto com o Bahrein representa uma oportunidade de garantir a classificação para as semifinais, ressaltando que a seleção dos Emirados Árabes Unidos precisa apresentar um nível melhor do que o exibido na primeira partida, apesar da grande vitória sobre o Iêmen.

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Dalić disse: "Cada partida é importante. Se vencermos amanhã, estaremos classificados e teremos cumprido nosso primeiro objetivo. O Bahrein fez uma boa partida em seu confronto anterior, e reconheço que também fizemos uma boa primeira partida, mas precisamos apresentar mais".

O treinador dos Emirados Árabes Unidos ressaltou a necessidade de esquecer o resultado da partida contra o Iêmen e se concentrar no próximo confronto, dizendo: "Precisamos esquecer a partida contra o Iêmen e nos concentrar no confronto com o Bahrein, aproveitar todas as chances e fazer da nossa defesa nosso ponto forte".

E acrescentou: "Depois da nossa partida contra o Iêmen, em que marcamos quatro gols, todos passaram a falar de nós, mas precisamos nos concentrar na próxima partida e ir passo a passo. Espero que possamos repetir o que apresentamos diante do Iêmen e conquistar a classificação amanhã".

Não somos favoritos: Dalić recusa pressionar seus jogadores

Dalić recusou-se a incluir a seleção dos Emirados Árabes Unidos na lista de favoritos ao título, afirmando que seu objetivo atual é chegar às semifinais, sem impor pressões adicionais aos jogadores diante da força da competição.

Ele disse: "Não somos favoritos ao título, e quero alcançar nosso primeiro objetivo, que é a classificação para as semifinais, e não quero colocar novas pressões sobre os jogadores".

E prosseguiu: "A torcida pede o melhor, mas não posso pressionar nossos jogadores. Não quero enviar uma mensagem negativa ou dizer que somos os melhores; estamos indo passo a passo".

O treinador croata apontou a força das seleções participantes do torneio, afirmando que a competição não será fácil, e acrescentou: "Como eu disse, não somos os favoritos, e há seleções fortes no torneio, como Catar e Arábia Saudita".

Lembranças do Al-Hilal presentes e um novo sonho com os Emirados

Dalić relembrou suas memórias com o Al-Hilal durante sua passagem anterior pela Arábia Saudita, expressando a esperança de conquistar um feito com a seleção dos Emirados Árabes Unidos semelhante ao que conquistou com o clube saudita.

O treinador croata disse: "Tenho belas lembranças aqui no Reino da Arábia Saudita com o Al-Hilal, e espero conquistar algo com a seleção dos Emirados Árabes Unidos, assim como conquistei com o Al-Hilal".

Jiménez: queremos alegrar a torcida

Por sua vez, Nicolás Jiménez, jogador da seleção dos Emirados Árabes Unidos, ressaltou a dificuldade do confronto aguardado diante do Bahrein, apontando a importância da Copa do Golfo para os jogadores e a força das seleções que dela participam.

Jiménez disse: "Como o treinador falou, a partida é difícil, e participar deste torneio é algo importante, e todas as equipes que estão nele são fortes".

E acrescentou: "Precisamos analisar nossa partida anterior para estarmos prontos para enfrentar o Bahrein, assimilar as instruções do treinador e apresentar o nosso melhor. Representamos uma grande seleção, e este é um torneio importante, e buscamos alegrar a torcida e o treinador".

O jogador dos Emirados Árabes Unidos encerrou suas declarações agradecendo à torcida pelo apoio, afirmando que os jogadores se dedicarão ao máximo para alegrá-la, dizendo: "Agradeço à nossa torcida pelo incentivo, e daremos tudo de nós para alegrá-la".