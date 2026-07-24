Daley Blind já faz uma avaliação clara do treinador do Ajax, Míchel

Daley Blind, de regresso ao Ajax, vê coisas positivas a acontecer no clube. Na visão do defesa de 36 anos, isso deve-se em grande parte ao treinador Míchel.

Blind foi questionado pela Ziggo Sport sobre o que encontrou no Ajax depois de ter estado algum tempo fora. «Sim, era diferente de como eu o tinha deixado. Isso sim», reconheceu o experiente jogador após a vitória por 1-4 sobre o FK Vojvodina na fase preliminar da Conference League.

«Mas tenho de dizer: desde o momento em que entrei, o tom já tinha sido dado pelo treinador. Havia um vento novo, havia muita positividade no grupo», elogiou Blind o técnico espanhol. «E claro que isso também precisa de crescer.»

Blind prosseguiu: «E isso também se ouve dos rapazes. Também foram anos difíceis. Para os adeptos. Mas também para os próprios jogadores. E esse sentimento de equipa, de unidade, de confiança. De positividade que vem acompanhada de vitórias. Acho que estivemos muito bem nisso nos últimos dois jogos.»

«E isso tem de voltar a crescer e a ganhar vida. Acho que está a ir na direção certa», disse Blind, olhando com muita confiança para o arranque da nova temporada na Eredivisie.

Graças ao triunfo de quinta-feira por 1-4, o jogo da segunda mão frente ao Vojvodina, na próxima semana, parece ser uma formalidade. O adversário na terceira pré-eliminatória deverá ser o irlandês Shelbourne FC, que venceu por 5-2 o Nomme Kalju, da Estónia.