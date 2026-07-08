Daley Blind causa grande impressão logo no primeiro treino do Ajax: “Seu valor é claramente visível”

Daley Blind voltou oficialmente na quarta-feira ao seu antigo clube, o Ajax, e participou do treino em grupo naquela mesma manhã. De acordo com veículos como o Voetbal International, o Het Parool e a ESPN, o zagueiro de 36 anos causou imediatamente uma impressão de entusiasmo e disposição para ajudar.

Sob o olhar atento de Menno Geelen (diretor geral), Jordi Cruijff (diretor técnico) e Siem de Jong (gerente técnico), entre outros, Blind deu seus primeiros passos em um treino do Ajax após cerca de 3,5 anos, enquanto o time se prepara em Garderen para o início da temporada.

“Daley Blind reassume imediatamente seu papel em seu primeiro treino de volta ao Ajax”, escreve o jornalista Lentin Goodijk, da VI. “O zagueiro de 36 anos está constantemente orientando e, sobretudo, explicando muito aos companheiros de equipe, quando as instruções de Míchel e da comissão técnica não ficam totalmente claras.”

“Daley Blind assumiu a liderança, tanto com palavras quanto com gestos, em seu primeiro treino pelo Ajax”, relata Daan Sutorius, do Het Parool. “Ele interagiu bastante com Dies Janse, com quem formou a dupla de zagueiros centrais nos jogos-treino. Mesmo quando as orientações de Míchel não ficavam totalmente claras, Blind explicava algumas coisas aos companheiros.”

“Blind, em seu retorno, está se impondo de forma enfática desde o primeiro momento”, escreve a ESPN. “Durante as jogadas de pressão, ele orienta todo o time e, nos intervalos para hidratação ou em outros momentos de pausa, está visivelmente trabalhando com Janse, que aparentemente absorve as instruções de Blind como uma esponja.”

“Mesmo quando Mokio parece não ter entendido totalmente uma instrução de Míchel, Blind procura o jovem meio-campista para esclarecer novamente, em holandês, o que o técnico do Ajax espera. Dessa forma, o valor de Blind como braço direito de Míchel fica imediatamente evidente, enquanto o zagueiro também não perdeu quase nada de suas qualidades na construção de jogadas na Espanha.”

“Em termos de velocidade inicial, a situação parece ser outra, mas, do ponto de vista defensivo, é claro que Blind nunca precisou contar com sua velocidade”, afirma a ESPN. O fato de Blind se dedicar tão intensamente ao trabalho de treinador não é nenhuma surpresa. A intenção é que o veterano, após encerrar a carreira de jogador, comece imediatamente a trabalhar como técnico no Ajax.