O Al-Shabab anunciou oficialmente, nesta sexta-feira, a contratação do internacional ganês Thomas Partey durante a atual janela de transferências do verão, fazendo do experiente meio-campista o mais recente reforço dos "Leões" na preparação para a nova temporada, em um movimento que visa fortalecer a equipe com um elemento que possui vasta experiência em nível europeu e internacional.

O Al-Shabab revelou o acordo por meio de sua conta oficial na plataforma "X", através de um vídeo que trazia a frase: "Uma estrela mundial ilumina o norte da capital, vinda da terra do ouro no coração das selvas da África", anunciando assim a incorporação do jogador ganês ao seu elenco após a conclusão de todos os trâmites relacionados à negociação.

Partey havia chegado à capital, Riade, na noite de quinta-feira, onde foi recebido por diversos dirigentes do Al-Shabab, antes de se dirigir ao hospital para realizar os exames médicos, preparando o terreno para a conclusão dos procedimentos oficiais que antecederam o anúncio de sua contratação.

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Partey tem 33 anos e possui uma longa trajetória nos gramados europeus, tendo vestido as camisas de clubes de destaque, com destaque para o espanhol Atlético de Madrid e o Villarreal, além do inglês Arsenal, entregando ao Al-Shabab um jogador com ampla experiência em grandes competições e capacidade de lidar com a pressão das partidas.

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Na última temporada, o meio-campista ganês disputou 32 partidas com a camisa do Villarreal nas diferentes competições, sem marcar ou dar assistência para nenhum gol, e também atuou pela seleção de seu país nas disputas da Copa do Mundo de 2026, antes de decidir viver uma nova experiência fora da Europa por meio da porta de entrada da Roshn Saudi League.

O Al-Shabab espera que a experiência de Partey proporcione um forte acréscimo à equipe durante a nova temporada, especialmente por ele possuir um histórico repleto de partidas no mais alto nível, enquanto o clube aposta em sua experiência técnica e pessoal para contribuir na construção de um time mais forte, mais competitivo e capaz de melhorar sua imagem na próxima fase.