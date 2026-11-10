Da sala de cirurgia à concentração da Espanha: a história do craque do Betis que emocionou a todos

Não foi apenas uma convocação comum para a seleção, mas sim um momento que ele esperou por sete anos inteiros. Foi assim que Marc Roca recebeu seu primeiro chamado para se juntar à seleção principal da Espanha, transformando anos de paciência e trabalho em silêncio em uma das mais belas histórias do futebol espanhol em 2026.

Com grande entusiasmo, o meio-campista do Real Betis atendeu ao seu primeiro chamado para se juntar à seleção principal após uma longa trajetória nas categorias de base, sendo uma das maiores surpresas na última convocação de Luis de la Fuente para a Liga das Nações da Europa.

Roca é um jogador de confiança do treinador, com quem já atuou durante os períodos nas seleções sub-19 e sub-21, e comemorou sua convocação para o elenco que acabou de ser coroado campeão mundial em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira.

Roca iniciou sua fala na coletiva dizendo: "É sempre um prazer estar aqui", ciente da forte concorrência em sua posição, que diminuiu com a ausência de Rodri.

Próximas partidas CZE Liga das Nações A 14:45 ESP Assistir

E acrescentou: "Eu gostaria que Rodri não estivesse lesionado, mas chegou a minha vez de estar aqui, e estou muito empolgado e ansioso para ajudar o time. Trabalhei duro por muito tempo e provei que tenho o nível exigido para estar aqui".

Esperei por isso durante muito tempo

Roca disse, com um tom de alívio evidente: "Sempre trabalhei e sonhei em jogar pela seleção principal. Minha jornada foi longa, mas sempre mantive esse objetivo diante dos meus olhos, e o celebro com grande entusiasmo. Valorizo ainda mais esta conquista porque às vezes as coisas vêm rápido e com frequência, enquanto eu esperei muito tempo, sete anos, por isso a recebo com imensa alegria, grande satisfação e profunda realização pessoal".

O jogador do Real Betis agradeceu a Luis de la Fuente pela confiança depositada nele, afirmando: "Conhecemos sua personalidade antes mesmo de suas habilidades no futebol. Sempre o vimos como um treinador de altas capacidades e talento excepcional, que possui aquele espírito humano caloroso que faz o time dar o seu melhor. Esperamos que ele continue alcançando tudo o que almeja por muitos anos".

A essência é a mesma

Roca acrescentou, durante suas declarações: "A essência da seleção principal é a mesma da seleção sub-21".

O jogador catalão deve reencontrar um grande número de companheiros que trilharam seu caminho, da sua geração na seleção sub-21 até a seleção principal: Unai Simón, Fabián Ruiz, Oyarzabal.

E explicou: "A essência é a mesma. Nosso estilo de jogo é parecido com o da seleção, e é fácil se adaptar quando se tem companheiros com tanto talento".

Da cirurgia ao sonho

Marc Roca pareceu muito feliz com sua convocação para a seleção espanhola e relembrou o passado, dizendo: "Há um ano e meio, passei por uma cirurgia, e foi uma das melhores decisões que tomei na minha vida".

Sua chegada ao Real Betis também representou um ponto de virada em sua carreira: "Pellegrini sempre me deu confiança e segurança, e criou um ambiente maravilhoso e um time especial em que posso me expressar. E hoje colho os frutos dos meus esforços".

No momento, Roca se prepara com a seleção espanhola para as próximas partidas da Liga das Nações da Europa contra a República Tcheca e a Inglaterra, mas, antes de qualquer jogo, ele sabe muito bem que já conquistou a maior vitória de sua carreira: a vitória da paciência.