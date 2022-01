Da saída ao retorno ao Corinthians, o que mudou para Paulinho?

Paulinho foi apresentado pelo Corinthians nesta sexta-feira, 14 de janeiro. O volante estava livre no mercado após rescindir o seu contrato com o Al-Ahli Jeddah.

Ídolo do Timão, Paulinho retorna ao clube após oito anos. De 2013 para cá, o volante passou por quatro times diferentes: Tottenham, Barcelona, Guangzhou Evergrande e Al-Ahli Jeddah.

A GOAL te mostra como foi a carreira de Paulinho após a saída dele do Corinthians, em 2013.

Tottenham

Com o seu destaque na conquista da Libertadores e Mundial pelo Corinthians, Paulinho despertou o interesse do Tottenham, que o contratou por aproximadamente R$ 75 milhões.

Na chegada ao time inglês, Paulinho se firmou como titular e teve boas atuações. Porém, após uma mudança no comando técnico, o volante perdeu espaço. Antes titular com André Villas-Boas, com a chegada de Maurício Pochettino, Paulinho foi para o banco de reservas.

Em 2015, o volante foi negociado com o Guangzhou Evergrande por cerca de R$ 53 milhões.

Guangzhou Evergrande

Pelo clube chinês, Paulinho recuperou seu bom futebol. O volante atuou em 172 jogos e marcou 74 gols.

Conquistou a Superliga Chinesa quatro vezes (2015,2016,2017 e 2019), a Liga dos Campeões da AFC (2015) e a Copa da China (2016).

O excelente desempenho de Paulinho em solo chinês despertou o interesse de um dos maiores clubes do mundo: o Barcelona. O clube catalão pagou cerca de R$ 151 milhões para ter o volante.

Barcelona

Paulinho chegou ao Barcelona no início da temporada e fez 49 jogos com a equipe. O jogador não se firmou e alternou entre time titular e banco de reservas. O volante marcou nove gols, conquistou a La Liga e a Copa do Rei, e ao final da temporada retornou ao Guangzhou Evergrande.

O desempenho no Barcelona rendeu a Paulinho a volta para a seleção brasileira, onde participou da Copa do Mundo de 2018 sob o comando de Tite, técnico que comandou Paulinho na sua primeira passagem no Timão.

Retorno ao Corinthians

E nesta sexta-feira, 14 de janeiro de 2022, Paulinho voltou ao Corinthians. Em sua apresentação, o volante citou que quer que o torcedor lembre do Paulinho que ainda pode fazer muito pelo Corinthians, e não apenas pelo o que ele já fez.

"Sou um cara movido a desafios, quando saí daqui em 2013 essas palavras que um dia voltaria, voltei, estou aqui. O torcedor lembra do Paulinho da primeira passagem, mas quero que lembre daqui para frente. Vai lembrar de 2010 até o fim do meu ciclo no Corinthians. É um clube que me proporcionou coisas grandiosas. Tive uma parcelinha de ajuda no que construímos juntos e quero ser lembrado de 2010 ao fim do meu ciclo", declarou Paulinho.

Paulinho também ressaltou, que apesar de ter atuado como segundo atacante na última temporada, sua função é de segundo volante.

"Acho que as minhas características continuam as mesmas. Nos últimos três anos, atuando na China eu joguei um pouco mais à frente pela necessidade do técnico, o Cannavaro, ele me adiantou mais para jogar como segundo atacante, mas não é minha função, sou segundo volante que chega à frente. Mas já passou, agora é pensar daqui para a frente, a forma como a comissão quiser me usar, sempre estarei á disposição para ajudar os companheiros e ao clube", disse o volante.