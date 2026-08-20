A Federação Egípcia de Futebol anunciou, nesta quinta-feira, as novas alterações nas regras que serão aplicadas na Primeira Divisão a partir da temporada 2026-2027, que começa amanhã, sexta-feira.
As alterações abrangem uma série de regras relativas a substituições e lesões, a intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR), além da contagem regressiva para a execução de algumas cobranças e arremessos laterais, somando-se a isso o protocolo do capitão e a saída dos jogadores de campo em protesto contra as decisões do árbitro.
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As alterações ficaram assim:
Regra dos 10 segundos
O jogador substituído deve deixar o campo em até 10 segundos após a sinalização da substituição.
Caso não o faça, o substituto só poderá entrar na primeira paralisação após um minuto.
Saída do jogador lesionado do campo de jogo
O jogador que for avaliado ou tratado em campo, ou por conta de cuja lesão o jogo tenha sido interrompido, deve deixar o campo por um minuto após a retomada da partida, sendo que essa disposição não se aplica nos seguintes casos:
- O jogador lesionado é o goleiro.
- Colisão entre jogadores da mesma equipe.
- Lesão grave na cabeça.
- Jogador que sofreu a lesão por parte de um adversário que foi advertido ou expulso.
- Marcação de um pênalti e o jogador lesionado é quem vai cobrá-lo.
- O jogador deixa o campo voluntariamente sem atrasar a retomada do jogo.
O VAR intervém nos seguintes casos:
- Cartão vermelho incorreto resultante de um segundo cartão amarelo claramente equivocado.
- Exibição de cartão vermelho ou amarelo a um jogador por engano, quando a infração foi cometida por outro jogador.
- Escanteio marcado de forma equivocada, se for possível alterar a decisão imediatamente e sem atrasar a retomada do jogo.
A bola ao chão
A bola ao chão abrange a equipe que teria realizado a reposição caso o jogo tivesse continuado.
Regra 10/14
Tocar na bola duas vezes ao executar a cobrança de pênalti na decisão por pênaltis.
A cobrança decorrente de um toque duplo não intencional é repetida caso o pênalti da decisão seja convertido.
É marcada uma cobrança de falta indireta contra a equipe cobradora, a partir do local da infração, caso o pênalti não seja convertido.
É considerada uma cobrança perdida da decisão por pênaltis caso não seja convertida.
Contagem regressiva de 5 segundos
Quando houver atraso intencional na execução do arremesso lateral ou do tiro de meta, resultando em demora na execução, o arremesso é transferido para a equipe adversária ou é marcado um escanteio.
O árbitro faz a contagem regressiva de 5 segundos de forma clara e com a mão levantada.
O capitão
Aplicação do protocolo do capitão durante o jogo para melhorar o controle da partida.
Saída de campo em protesto contra a decisão do árbitro
Se jogadores deixarem o campo de jogo em protesto contra a decisão do árbitro, o árbitro deve punir com cartão vermelho qualquer jogador que deixe o campo em protesto contra a sua decisão, ou qualquer dirigente da equipe que incite os jogadores a deixarem o campo.
A equipe que causar o cancelamento da partida perderá o jogo.
Acessórios
Os acessórios são permitidos se não forem perigosos e estiverem cobertos com segurança, tendo o termo "joias" sido substituído por "acessórios".
Essas alterações fazem parte dos preparativos da comissão de arbitragem da Federação Egípcia para a nova temporada, sendo que os estágios de preparação dos árbitros contaram com a explicação das mais recentes alterações nas regras do futebol e com a unificação da visão a respeito dos lances arbitrais.
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