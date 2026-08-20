A Federação Egípcia de Futebol anunciou, nesta quinta-feira, as novas alterações nas regras que serão aplicadas na Primeira Divisão a partir da temporada 2026-2027, que começa amanhã, sexta-feira.

As alterações abrangem uma série de regras relativas a substituições e lesões, a intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR), além da contagem regressiva para a execução de algumas cobranças e arremessos laterais, somando-se a isso o protocolo do capitão e a saída dos jogadores de campo em protesto contra as decisões do árbitro.

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As alterações ficaram assim:

Regra dos 10 segundos

O jogador substituído deve deixar o campo em até 10 segundos após a sinalização da substituição.

Caso não o faça, o substituto só poderá entrar na primeira paralisação após um minuto.

Saída do jogador lesionado do campo de jogo

O jogador que for avaliado ou tratado em campo, ou por conta de cuja lesão o jogo tenha sido interrompido, deve deixar o campo por um minuto após a retomada da partida, sendo que essa disposição não se aplica nos seguintes casos:

O jogador lesionado é o goleiro.

Colisão entre jogadores da mesma equipe.

Lesão grave na cabeça.

Jogador que sofreu a lesão por parte de um adversário que foi advertido ou expulso.

Marcação de um pênalti e o jogador lesionado é quem vai cobrá-lo.

O jogador deixa o campo voluntariamente sem atrasar a retomada do jogo.

O VAR intervém nos seguintes casos:

Cartão vermelho incorreto resultante de um segundo cartão amarelo claramente equivocado.

Exibição de cartão vermelho ou amarelo a um jogador por engano, quando a infração foi cometida por outro jogador.

Escanteio marcado de forma equivocada, se for possível alterar a decisão imediatamente e sem atrasar a retomada do jogo.

A bola ao chão

A bola ao chão abrange a equipe que teria realizado a reposição caso o jogo tivesse continuado.

Regra 10/14

Tocar na bola duas vezes ao executar a cobrança de pênalti na decisão por pênaltis.

A cobrança decorrente de um toque duplo não intencional é repetida caso o pênalti da decisão seja convertido.

É marcada uma cobrança de falta indireta contra a equipe cobradora, a partir do local da infração, caso o pênalti não seja convertido.

É considerada uma cobrança perdida da decisão por pênaltis caso não seja convertida.

Contagem regressiva de 5 segundos

Quando houver atraso intencional na execução do arremesso lateral ou do tiro de meta, resultando em demora na execução, o arremesso é transferido para a equipe adversária ou é marcado um escanteio.

O árbitro faz a contagem regressiva de 5 segundos de forma clara e com a mão levantada.

O capitão

Aplicação do protocolo do capitão durante o jogo para melhorar o controle da partida.

Saída de campo em protesto contra a decisão do árbitro

Se jogadores deixarem o campo de jogo em protesto contra a decisão do árbitro, o árbitro deve punir com cartão vermelho qualquer jogador que deixe o campo em protesto contra a sua decisão, ou qualquer dirigente da equipe que incite os jogadores a deixarem o campo.

A equipe que causar o cancelamento da partida perderá o jogo.

Acessórios

Os acessórios são permitidos se não forem perigosos e estiverem cobertos com segurança, tendo o termo "joias" sido substituído por "acessórios".

Essas alterações fazem parte dos preparativos da comissão de arbitragem da Federação Egípcia para a nova temporada, sendo que os estágios de preparação dos árbitros contaram com a explicação das mais recentes alterações nas regras do futebol e com a unificação da visão a respeito dos lances arbitrais.

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