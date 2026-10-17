Um atacante africano sonha em disputar com as estrelas da Liga Saudita Roshn o título de artilheiro na atual temporada 2026-2027, embora jogue em um dos clubes que lutam contra o rebaixamento.

Trata-se do guineense Alexandre Mendy, atacante do Al Faisaly, que marcou um hat-trick e conduziu sua equipe à primeira vitória na atual temporada da Liga Roshn, diante do Al Khaleej, por 3 a 2, na última sexta-feira, na nona rodada.

O hat-trick de Mendy se tornou o segundo na história do Al Faisaly no Campeonato Saudita, depois do albanês Migjen Mimeli, elevando seu número na atual temporada da competição para 4 gols.

O atacante guineense comentou o assunto em declarações ao jornal saudita "Asharq Al-Awsat", nas quais disse: "Espero me tornar o artilheiro do Campeonato Saudita nesta temporada".

E acrescentou: "Quero contribuir, junto com meus companheiros, com atuações de destaque que ajudem o time a alcançar suas ambições, sendo a mais importante garantir a permanência por mais uma temporada. A prioridade para mim é servir à equipe e ao grupo".

Mendy está a 7 gols de distância do inglês Ivan Toney, atacante do Al Ahli, que lidera a artilharia do Campeonato Saudita na atual temporada com 11 gols.

Vale lembrar que o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al Nassr, conquistou o título de artilheiro do Campeonato Saudita duas vezes nas últimas 3 temporadas, enquanto o mexicano Julián Quiñones, atacante do Al Qadsiah, ficou com o troféu na temporada passada.