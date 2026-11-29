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No dia do jogo entre Como e Juventus, o jornal espanhol El Pais dedica uma análise a Cesc Fabregas, técnico do Como, que também luta nesta temporada por uma vaga na Champions League e é a surpresa da atual fase de liga da principal competição continental de clubes. "Cesc, o filho pródigo, e a orelha de Van Gogh" é o título da matéria (La Oreja de Van Gogh é uma conhecida banda espanhola de pop rock).

O texto lembra que o técnico do Como, apesar de seu bom trabalho, sempre foi visto com desconfiança pelos torcedores do Barça, que o consideravam um tanto frio e distante depois de terem esperado durante anos por seu retorno ao Camp Nou. Mas também conta que o Barça está de olho em Fabregas para o futuro, quando chegar ao fim o ciclo de Hansi Flick no comando do time, por considerá-lo o nome ideal para dirigir a equipe de Yamal e companhia. O técnico espanhol agradaria muito ao Barcelona, clube ao qual poderia voltar depois de ter jogado lá entre 2011 e 2014.

Quanto aos desdobramentos na Itália, o bastidor mais interessante revelado pelo El Pais diz respeito ao interesse da Juventus em Fabregas. Segundo o jornal espanhol, a Juventus teria procurado o técnico espanhol recentemente para assumir o comando da equipe. A Inter fez o mesmo em 2025, após a saída de Simone Inzaghi.

Fabregas preferiu recusar a proposta da Juventus e esperar o momento certo para assumir um grande clube, sem correr o risco de se "queimar" em uma equipe de tanta projeção, como aconteceu, por exemplo, com Thiago Motta ao trocar o Bologna pela própria Juventus.

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Cesc Fabregas, nascido em 1987, comanda o Como desde 2023 e enfrentará nesta noite a Juventus de Luciano Spalletti pela 13ª rodada da Serie A. Na véspera, o espanhol disse em entrevista coletiva sobre a Juve: "A Juve não tem nada a mais do que nós, somos duas equipes que jogam um bom futebol e vamos tentar. Mas, quando ligam os motores, são muito fortes e vêm marcando muitos gols: para vencê-los, teremos de fazer a partida perfeita".

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E sobre Spalletti: "Eu roubaria a experiência dele, ele fez um bom trabalho em muitos clubes. Ainda erro muito, enquanto ele tem muito mais confiança em si mesmo. Tenho de agradecê-lo: encontrei com ele cinco vezes e ele sempre me tratou muito bem. É uma daquelas pessoas diante das quais eu quase não sei como me comportar. Seu carisma me deixa um pouco intimidado".