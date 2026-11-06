O ex-treinador do clube alemão Leipzig entrou na lista de candidatos para comandar o Al-Ahli da Arábia Saudita no próximo período, substituindo o técnico holandês Marino Pusic.

Reportagens da imprensa haviam revelado o desejo da diretoria do Al-Ahli de encerrar a trajetória de Pusic, diante dos resultados negativos que a equipe vem enfrentando recentemente, embora o aspecto financeiro represente o maior obstáculo nesse sentido.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou que o nome do técnico alemão Ole Werner voltou à mesa do Al-Ahli, com o intuito de estudar a possibilidade de contratá-lo para comandar a equipe no restante da temporada.

Werner esteve perto de assumir o comando do Al-Ahli em agosto passado, após a renúncia de seu compatriota Matthias Jaissle do cargo a menos de duas semanas do início da temporada.

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Apesar de o treinador alemão ter aceitado a oferta inicial do Al-Ahli, no valor de 11 milhões de euros por ano, ele voltou atrás em sua decisão por desejar um período de descanso.

O Al-Ahli se viu obrigado, naquele momento, a contratar Marino Pusic para comandar a equipe, mas ele não conseguiu conquistar a confiança da torcida até o presente momento.

Desde que assumiu o comando da equipe de Jidá, Pusic disputou 18 partidas, nas quais conquistou 11 vitórias, contra dois empates, enquanto foi derrotado em 5 ocasiões.

Vale lembrar que Werner deixou o comando do Leipzig de forma repentina após o fim da temporada passada, depois de ter dirigido a equipe por uma única temporada, na qual terminou em terceiro lugar no Campeonato Alemão e se despediu da Copa nas quartas de final.