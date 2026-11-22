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Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, precisou de cerca de dois anos e meio para trocar a política de cautela e discrição pelo confronto público com o Barcelona por causa do caso Negreira. O caso se transformou em um dos temas mais polêmicos do futebol espanhol depois que reportagens revelaram, em fevereiro de 2023, os pagamentos do clube catalão a José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros.

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Se no início o Real Madrid optou por tratar o caso com cautela e aguardar o resultado das investigações judiciais, o tom de Pérez mudou gradualmente, até que o presidente do clube merengue se tornou uma das vozes mais fortes na cobrança pela responsabilização dos envolvidos nesses pagamentos. Ele passou a atacar diretamente o Barcelona e as instituições do futebol espanhol, em uma mudança que reflete a natureza da relação entre os dois rivais nos últimos anos, segundo o jornal "Mundo Deportivo".

O ponto de partida foi 15 de fevereiro de 2023, quando a rádio "SER Catalunya" publicou sua primeira reportagem sobre o caso. Começou então uma onda de polêmica sobre a natureza dos valores pagos pelo Barcelona a empresas ligadas a Negreira, que ocupou o cargo de vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros na Espanha. O processo ainda tramita na Justiça.

O primeiro posicionamento oficial do Real Madrid só veio em 25 de fevereiro de 2023, dez dias após a revelação do caso, quando Emilio Butragueño, diretor de relações institucionais do clube, destacou a necessidade de respeitar os trâmites legais e aguardar a conclusão das investigações do Ministério Público para determinar o que aconteceu, sem fazer acusações diretas ao Barcelona.

Em 26 de maio de 2023, o Real Madrid entrou oficialmente no caso como parte, depois que LaLiga e a Real Federação Espanhola de Futebol aprovaram sua participação em março do mesmo ano. Assim, o clube merengue passou a integrar o processo judicial que busca esclarecer as circunstâncias dos polêmicos pagamentos.

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Apesar desse passo, Florentino Pérez ainda não estava disposto, naquele momento, a travar um confronto aberto com o Barcelona. Isso ficou claro na Assembleia Geral do Real Madrid de 24 de novembro de 2024, quando o presidente ignorou o caso Negreira em seu discurso e só tocou no assunto depois que um sócio perguntou sobre ele durante o período de debates.

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A resposta de Pérez na época foi surpreendente, considerando a dimensão das acusações e da polêmica em torno do caso , já que ele defendeu a cooperação entre Real Madrid e Barcelona: "Barcelona e Real Madrid precisam colaborar, e digo isso com toda a sinceridade. Temos que lembrar que é um dos maiores clubes do mundo. Por que vamos nos irritar?". A mensagem refletia seu desejo de manter certo clima de tranquilidade com o arquirrival.

Mas essa postura não durou muito. Na Assembleia Geral do Real Madrid de 23 de novembro de 2025, houve uma mudança clara no discurso de Pérez: o caso Negreira se tornou o eixo central de sua fala, com nove menções, em contraste com a posição anterior de defender a cooperação com o Barcelona. Isso revelou que a relação entre os dois lados havia entrado em uma fase mais tensa.

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Poucas semanas depois, mais precisamente em 15 de dezembro de 2025, Pérez concedeu uma entrevista coletiva de Natal, na qual subiu o tom sobre o caso e o classificou como o escândalo mais grave da história do futebol. A declaração confirmou que o presidente do Real Madrid já não se limitava a esperar o resultado das investigações e passava a adotar um discurso claramente ofensivo contra o Barcelona e as instituições responsáveis pela gestão do futebol espanhol.

O ano de 2026 trouxe uma nova mudança na postura institucional do Real Madrid. O anúncio oficial, em 7 de fevereiro, do fim do projeto da Superliga Europeia, liderado por Pérez durante anos, foi um dos marcos mais importantes a revelar a mudança de abordagem do clube em sua relação com o Barcelona, embora essa decisão não estivesse diretamente ligada ao caso Negreira.

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O sinal mais recente dessa mudança veio na Assembleia Geral do Real Madrid de 21 de novembro de 2026, quando Pérez dedicou cerca de 12 minutos de seu discurso ao caso Negreira, ao Barcelona, à Federação Espanhola, aos árbitros e a LaLiga. Ele afirmou que o clube merengue não vai recuar em suas exigências para que a verdade venha à tona e todos os responsáveis prestem contas.

"Não vou parar. O caso Negreira não pode ficar impune. Não é um problema só do Real Madrid. Podemos ser as principais vítimas, mas é uma fraude generalizada que atingiu todas as competições nacionais e internacionais. Não vou parar até que todos os responsáveis prestem contas", disse Pérez durante a assembleia, em uma mensagem que representou uma nova escalada contra o Barcelona e as instituições do futebol espanhol.

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O presidente do Real Madrid acrescentou que seu clube é o único interessado em esclarecer a verdade sobre o caso e ressaltou que o clube merengue sofre as consequências desde que ele assumiu a presidência. Pérez também citou uma série de estatísticas sobre decisões de arbitragem que, segundo ele, sustentam sua posição sobre o que o Real Madrid enfrentou nos últimos anos.

Pérez se baseou em números relativos a partidas com superioridade ou inferioridade numérica, apontando que o Barcelona disputou 862 jogos com superioridade numérica, contra 80 partidas em que o Real Madrid atuou com inferioridade numérica. Ele também mencionou a anulação de 42 gols do Real Madrid com o uso do árbitro de vídeo (VAR), contra 19 do Barcelona.

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Não foi a primeira vez que Pérez usou números para expressar sua irritação com a arbitragem. Ao anunciar a convocação das eleições presidenciais do Real Madrid, em 12 de maio, ele já havia afirmado que sua equipe merecia ter conquistado mais títulos do Campeonato Espanhol durante sua gestão: "Durante a minha presidência, ganhei sete títulos do Campeonato Espanhol, e poderiam ter sido 14, porque eu os tinha. Eles os roubaram".

Assim, a comparação entre as declarações de Pérez em novembro de 2024 e seu discurso em novembro de 2026 revela a grande distância percorrida pelo presidente do Real Madrid em sua relação com o Barcelona. Da defesa da cooperação e da moderação à cobrança explícita por responsabilização e ao uso de uma linguagem dura contra o arquirrival, o caso Negreira se tornou um dos principais focos de conflito entre os dois clubes, à espera do que os processos judiciais trarão na próxima etapa.