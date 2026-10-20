A relação entre Paris Saint-Germain e Barcelona vive uma transformação radical, depois de os dois clubes passarem de um conflito acirrado que se estendeu por anos para uma parceria estreita, coincidindo com o aguardado confronto entre eles, nesta terça-feira, em um espetáculo futebolístico excepcional no estádio Parc des Princes.

Segundo o jornal espanhol "As", os dois clubes se tornaram parceiros inseparáveis dentro da Associação de Clubes Europeus, anteriormente conhecida como Associação de Clubes Europeus Profissionais, à qual o Barcelona voltou a se engajar em suas atividades.

A relação entre Joan Laporta e Nasser Al-Khelaifi, que trocaram acusações e desavenças por anos, também se transformou em troca de abraços, em meio a especulações sobre a possibilidade de o presidente do clube catalão assumir o cargo de vice-presidente da associação durante a assembleia geral marcada para a próxima temporada, após o retorno do Barcelona ao círculo da União Europeia de Futebol.

A relação entre Barcelona e Paris Saint-Germain chegou ao ponto de explosão durante a temporada 2016-2017, depois de a rivalidade entre os dois clubes se limitar à tentativa de atrair alguns jogadores, entre eles o brasileiro Marquinhos.

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Mas o Barcelona anunciou em novembro de 2016 o fim de sua relação com a Qatar Airways, então patrocinadora principal do clube, e a contratação da empresa Rakuten, graças à amizade que unia Gerard Piqué a Hiroshi Mikitani.

E, embora o presidente do Barcelona à época, Josep Maria Bartomeu, fosse uma extensão da política de Sandro Rosell, que firmou o acordo de patrocínio com o emirado do Golfo, ele percebeu o desconforto da torcida do clube com a parceria e decidiu encerrá-la. Essa decisão não agradou ao Catar e, consequentemente, ao Paris Saint-Germain.

Essa mesma temporada viu o confronto entre as duas equipes nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, quando o Paris Saint-Germain arrasou o visitante Barcelona por 4 a 0 no estádio Parc des Princes, antes de a equipe catalã virar a mesa na partida de volta no estádio Camp Nou, alcançando a vitória histórica por 6 a 1.

Nasser Al-Khelaifi demonstrou enorme irritação com seus jogadores, bem como com a atuação do árbitro Aytekin, dizendo: "O resultado deveria ter sido diferente".

No verão seguinte, o jornal "Mundo Deportivo" publicou uma capa com o título "Chegou a hora de Verratti", após um acordo com o meio-campista italiano em Formentera, onde Bartomeu também passava suas férias.

A capa provocou a ira de Al-Khelaifi, que a associou a uma movimentação do presidente do Barcelona, e não se limitou a recusar a autorização para a saída do jogador, mas renovou seu contrato e exigiu que ele encerrasse sua relação com seu agente Donato Di Campli, que havia declarado, numa tentativa de pressionar pela transferência de seu cliente: "Verratti é prisioneiro do príncipe".

E, em silêncio, o Paris Saint-Germain preparava uma resposta de vingança extremamente dolorosa, pois pagou pouco tempo depois o valor da cláusula de rescisão no contrato de Neymar, no montante de 222 milhões de euros, após reuniões secretas com o pai do jogador em São Paulo e Maiorca.

Neymar era, à época, sem dúvida, um dos melhores jogadores do mundo e o herdeiro claro de Lionel Messi dentro do Barcelona, e sua saída provocou um grande choque no clube catalão, além de abrir caminho para o declínio de seu império nos anos seguintes.

A guerra fria entre os dois clubes se prolongou por anos e teve episódios menos intensos, entre eles a transferência de Xavi Simons, um dos talentos mais promissores da academia de La Masia, ao Paris Saint-Germain em 2019.

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Mas o conflito se renovou com força em 2021, durante a campanha eleitoral para a presidência do Barcelona, quando chegou a Laporta, que ainda era candidato apesar de ser o favorito à vitória, a notícia sobre uma movimentação do clube francês para contratar Messi.

Laporta aproveitou essa notícia para comparar a filosofia dos dois clubes, dizendo: "Somos um clube que pertence aos sócios, enquanto eles são um clube pertencente a um Estado".

Ele também pôs em dúvida a capacidade de Al-Khelaifi de contratar o astro argentino, acrescentando: "Não sei se eles têm condições de arcar com os custos desse negócio, pois fui informado de que estão tendo grandes prejuízos".

Em contrapartida, Al-Khelaifi respondeu que o contrato de Messi terminava em junho e que o jogador estava livre para negociar com qualquer parte que desejasse, e a história terminou, por quaisquer motivos que fossem, com a transferência da Pulga para Paris.

Isso foi precedido por um encontro direto entre Laporta e Al-Khelaifi no estádio Parc des Princes, durante a primeira viagem do presidente do Barcelona em seu segundo mandato.

O clima estava tão tenso que a tensão era claramente perceptível, e o conflito entre Paris Saint-Germain e Barcelona não se limitou a Messi, mas se estendeu também a Lamine Yamal, depois de o clube parisiense acenar em 2024 com uma oferta no valor de 200 milhões de euros para contratá-lo.

Nunca ficou claro se a oferta chegou oficialmente ao escritório de Laporta, mas o presidente do Barcelona admitiu a chegada de notícias sobre o interesse de Paris no jogador, naturalmente por meio de seu famoso agente Jorge Mendes.

E tudo começou a mudar há pouco mais de um ano, quando Joan Laporta passou a se afastar gradualmente do projeto da Superliga Europeia. E em 8 de outubro de 2025, abraçou Nasser Al-Khelaifi na varanda do hotel Cavalieri, na capital italiana, Roma, onde o presidente do Barcelona compareceu ao jantar da cerimônia oficial da Associação de Clubes Europeus a convite dela, e depois decidiu permanecer na associação.

O aperto de mãos entre os dois homens representou um ponto de virada decisivo, pois os dois clubes passaram a trabalhar desde então para fortalecer sua relação, até mesmo nos temas relacionados à transferência de jogadores entre eles.

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E em janeiro de 2026, Dro Fernández transferiu-se para Paris após se chegar a um acordo com o clube francês, em um movimento que foi um dos que mais desagradaram Hansi Flick desde que assumiu o comando do Barcelona, devido à posição especial de que o jogador goza junto ao treinador alemão.

E, em vez de entrar em um novo confronto, Laporta e Al-Khelaifi concordaram que o Paris Saint-Germain pagaria um valor um pouco mais alto pelo negócio, atingindo 8 milhões de euros em vez de 6 milhões, valor da cláusula de rescisão, para evitar demonstrar qualquer desavença pública entre os dois clubes.

Um cenário semelhante se repetiu durante o verão, quando Luis Enrique ligou para Ferran Torres e o informou de seu interesse em contratá-lo, antes de o Paris Saint-Germain pedir a autorização do Barcelona para iniciar as negociações, que terminaram com um acordo no valor de cerca de 50 milhões de euros.

E o estádio Parc des Princes será, nesta terça-feira, palco de uma nova cena que reflete a grande transformação na relação entre os dois clubes, pois Al-Khelaifi e Laporta trocarão abraços na tribuna principal, como fizeram em Roma um ano atrás.

E, após anos de conflito e desavenças, Paris Saint-Germain e Barcelona se tornaram amigos próximos.



