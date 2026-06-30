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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Da arrogância exagerada aos elogios ao vivo... A lenda da Holanda se rende ao Marrocos

Países Baixos x Marrocos
Países Baixos
Marrocos
Copa do Mundo
R. van der Vaart
Países Baixos
Marrocos
México

Os Leões do Atlas deram-lhes uma lição dura


 O ex-jogador da seleção holandesa, Rafael van der Vaart, passou por um grande constrangimento após a eliminação de sua seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos.

A seleção do Marrocos se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após vencer a Holanda nos pênaltis (3 a 2), após empate no tempo regulamentar e na prorrogação (1 a 1), na madrugada desta terça-feira, no Estádio de Monterrey, no México, pelas oitavas de final do torneio.

 Antes da partida das oitavas de final, o ex-jogador holandês disse: “Não estou brincando, mas todos os marroquinos que não têm o nível da seleção holandesa vão jogar pelo Marrocos”.

E continuou: “Se a Holanda quiser ganhar o campeonato, não há motivo para se preocupar com o Marrocos”.

O site “Foot Mercato” informou que as declarações de Rafael van der Vaart, antes da partida das oitavas de final entre os dois países na Copa do Mundo de 2026, causaram grande polêmica; pode-se até dizer que trouxeram azar para a seleção holandesa, que foi eliminada pelo Marrocos.

Copa do Mundo
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Canadá
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Marrocos crest
Marrocos
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Após a partida, Rafael fez questão de elogiar a seleção dos Leões do Atlante no canal holandês NOS.

Ele disse: “Sinceramente, o Marrocos mereceu a classificação. Os marroquinos foram a melhor equipe desde o primeiro minuto. Estou muito decepcionado; foi uma partida péssima para a seleção nacional”.

E concluiu: “É verdade que você estava na frente no placar, mas depois disso dependia apenas da sorte para se classificar. O Marrocos foi o melhor”.

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