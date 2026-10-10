O comentarista esportivo saudita Waleed Al-Farraj continuou os ataques ao português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, e desta vez o motivo foi sua última polêmica na seleção de seu país.

O Conselho Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol havia anunciado, neste sábado, a abertura de um processo disciplinar contra Cristiano Ronaldo em razão de sua saída da concentração durante a última data Fifa, 24 horas antes da partida contra a Dinamarca.

O conselho também revelou a decisão de suspender temporariamente o capitão do Al-Nassr saudita de forma não automática, classificando o caso como "urgente", sendo esta a primeira punição oficial até a conclusão da investigação e o anúncio da punição definitiva.

Waleed Al-Farraj comentou essa decisão em uma publicação feita em sua conta oficial na rede social "X", onde escreveu: "Uma lição importante, ninguém está acima das regras".

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O comentarista saudita já havia atacado o craque português em períodos anteriores, por causa de alguns comportamentos, especialmente quando ele se ausentou de algumas partidas na metade da última temporada da Roshn Saudi League.

Al-Farraj desferiu, à época, um ataque duro contra Ronaldo, afirmando que não existe nenhum jogador maior do que o projeto do Campeonato Saudita, seja qual for o seu nome, isso em razão da objeção do craque português às contratações do Al-Hilal na janela de transferências de inverno.

Vale lembrar que Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, afirmou seu desejo pelo retorno de Ronaldo à seleção durante a data Fifa do próximo mês de novembro, apesar de sua suspensão no momento atual.