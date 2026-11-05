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krosche milanGetty Images
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Da Alemanha: Krosche também quer trazer Hardung para o Milan

Milan

Da Alemanha, chegam informações de que Markus Krosche pretende levar consigo para o Milan o diretor esportivo do Eintracht, Timmo Hardung.

Os rumores e as informações de bastidores sobre a chegada iminente de Markus Krosche ao Milan ganham cada vez mais força e confirmação: da Alemanha chegam notícias que também envolvem um colaborador próximo de Krosche, Timmo Hardung.

Os jornalistas do Frankfurt Rundschau informam que o Eintracht Frankfurt pode perder mais um dirigente da área esportiva. A intenção de Krosche, segundo o Frankfurt Rundschau, é levar consigo o atual diretor esportivo Timmo Hardung, que ocupa o cargo de diretor esportivo em Frankfurt desde julho de 2023.

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