Da Alemanha: Krosche também quer trazer Hardung para o Milan

Da Alemanha, chegam informações de que Markus Krosche pretende levar consigo para o Milan o diretor esportivo do Eintracht, Timmo Hardung.

Os rumores e as informações de bastidores sobre a chegada iminente de Markus Krosche ao Milan ganham cada vez mais força e confirmação: da Alemanha chegam notícias que também envolvem um colaborador próximo de Krosche, Timmo Hardung.

Os jornalistas do Frankfurt Rundschau informam que o Eintracht Frankfurt pode perder mais um dirigente da área esportiva. A intenção de Krosche, segundo o Frankfurt Rundschau, é levar consigo o atual diretor esportivo Timmo Hardung, que ocupa o cargo de diretor esportivo em Frankfurt desde julho de 2023.