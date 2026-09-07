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Juventus FC v Wydad AC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

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Da África: Wydad fecha contratação surpresa no mercado de verão

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recebeu elogios da comissão técnica

O Wydad Athletic Club definiu sua posição sobre o jovem atacante beninense Junior Olagbadi, após o período de testes que ele passou com o time principal.

Segundo o site marroquino "Le360 Sport", o Wydad decidiu contratar o jogador, que conseguiu convencer a comissão técnica do clube rubro durante o período de testes realizado no estágio da equipe na cidade de Agadir.

De acordo com uma fonte oficial, Olagbadi conquistou a confiança da comissão técnica comandada pelo treinador português Paulo Sérgio Brito, que, junto de seus auxiliares, avaliou as qualidades técnicas e físicas do jogador antes de dar sinal verde à diretoria do clube para concluir os trâmites da contratação.

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A mesma fonte confirmou que a diretoria do clube rubro chegou a um acordo para assinar um contrato de cinco anos com o jogador beninense.

O clube rubro deve concluir os procedimentos administrativos ligados à negociação, preparando o terreno para anunciar oficialmente a contratação do jogador em um negócio surpresa no mercado de transferências de verão.

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