Em um episódio curioso que revelou um conflito na programação das competições de futebol da Arábia Saudita, duas partidas, uma da Roshn Saudi League e outra da Primeira Divisão, estiveram perto de ser realizadas no mesmo estádio e no mesmo horário, depois que a segunda-feira, 19 de outubro, foi definida como data para os confrontos entre Abha e Al-Khaleej, e entre Damac e Al-Taee, no estádio do Damac, na cidade de Khamis Mushait, às 18h20 no horário de Meca.

Os detalhes do caso remontam à diferença entre os órgãos responsáveis pela organização de cada competição: a Liga Profissional Saudita cuida da programação dos jogos da Roshn Saudi League, enquanto o comitê de competições da Federação Saudita de Futebol é responsável pela organização dos jogos da Primeira Divisão, o que levou ao conflito de horários e de estádios dos dois confrontos.

A diretoria de competições da Liga Saudita havia definido o estádio do Damac para receber o duelo entre Abha e Al-Khaleej, pela décima rodada da Roshn Saudi League, ao mesmo tempo em que o comitê de competições da Federação Saudita escolheu o mesmo estádio para a realização da partida entre Damac e Al-Taee, pela oitava rodada da Primeira Divisão.

Leia também: Yassine Bounou no River Plate? Um sonho marroquino que ficou mais perto da realidade

O conflito gerou questionamentos sobre o mecanismo de coordenação entre os órgãos organizadores das duas competições, já que o horário e o local das duas partidas coincidiram de uma forma que torna praticamente impossível a realização dos dois jogos ao mesmo tempo.

Relatos da imprensa revelaram que a movimentação para contornar a crise terminou com a transferência do confronto entre Abha e Al-Khaleej para o estádio da Cidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz, em Al-Mahala, em vez do estádio do Damac, com a expectativa do anúncio oficial da alteração do local.

O episódio destaca a importância da coordenação prévia entre a Liga Profissional Saudita e a Federação Saudita de Futebol, especialmente na elaboração das tabelas das diferentes competições, para evitar a repetição desse tipo de erro organizacional, que pode afetar os preparativos dos clubes, dos torcedores e dos responsáveis pela operação dos estádios.