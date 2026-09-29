A última rodada da fase de grupos da Copa do Golfo Arábico, em sua vigésima sétima edição, o "Golfo 27", registrou grande dose de emoção, especialmente no que diz respeito ao segundo classificado do Grupo A, ao lado da Arábia Saudita.

A seleção saudita venceu a do Iraque pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na terceira e última rodada da fase de grupos da competição do Golfo, classificando-se na liderança do Grupo A com 9 pontos.

No mesmo horário, a seleção de Omã conquistou uma vitória emocionante, após reverter a desvantagem diante do Kuwait, de um gol a zero, para uma vitória por 3 a 1, nos minutos finais da partida.

Ao fim das duas partidas, os jogadores da seleção de Omã comemoraram a classificação para as semifinais, apesar da igualdade com a seleção do Iraque em tudo, seja no nível de pontos e gols, ou até mesmo no fair play.

As seleções do Iraque e de Omã somaram 4 pontos, empataram na primeira partida por 1 a 1, cada uma marcou 4 gols e sofreu 5, e cada uma recebeu 8 cartões amarelos, sem qualquer cartão vermelho.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou que a Federação da Copa do Golfo de Futebol realizará um sorteio, em breve, em um dos hotéis da cidade de Jidá, para definir o classificado entre Iraque e Omã, após terem ficado iguais em tudo, sem qualquer fator que pendesse a balança para um dos lados.

Este passou a ser um dos raros casos no mundo do futebol em que a classificação da fase de grupos é definida por meio de sorteio, apesar da existência dessa cláusula nos regulamentos de todos os torneios, sem que se chegasse à sua aplicação.