Curaçao enfrenta grande revés pouco antes de sua estreia na Copa do Mundo

No início desta semana, parecia que Dick Advocaat acabaria indo para a Copa do Mundo com Curaçao, segundo afirmou Wilfred Genee no programa “Vandaag Inside”. Logo ficou claro que isso não iria acontecer. Curaçao agora está sofrendo as consequências dessa decisão.

No final de fevereiro, Advocaat deixou o cargo devido à doença de sua filha. Fred Rutten sucedeu o“Pequeno General” como técnico da seleção.

Genee informou em seguida que já teriam ocorrido conversas nos bastidores. “Eles estão conversando neste momento, acho que também conversaram com o Dick”, disse ele. Dentro da diretoria de cinco membros da federação de futebol, estaria sendo discutido quem acabaria sendo o escolhido: Rutten ou Advocaat.

Na sexta-feira, o presidente da federação, Gilbert Martina, anunciou que Advocaat não retornará como técnico da seleção de Curaçao e que Rutten continuará como responsável final durante a Copa do Mundo.

A escolha tem consequências para a The Blue Wave, pois o patrocinador principal da seleção nacional encerrará seu apoio após a Copa do Mundo de 2026. Vários meios de comunicação informam que o presidente da Corendon, Atilay Usli, era um grande defensor do retorno de Advocaat como técnico da seleção de Curaçao. Como isso não vai acontecer, a empresa deixará de patrocinar a seleção nacional de futebol após a fase final do torneio.

No entanto, o presidente cumprirá suas obrigações financeiras até o final da Copa do Mundo. “Sou um homem de palavra”, afirmou recentemente ao jornal Èxtra. Ao mesmo tempo, deixou claro que Curaçao não é mais patrocinada pela Corendon.

Depois que Curaçao se classificou para a Copa do Mundo, a Corendon foi rebatizada por um dia como CorenDick. Era um trocadilho com Cor e Dick, em referência ao assistente Cor Pot e ao então técnico da seleção Dick Advocaat.