O sorteio da fase dos 32 avos de final da Copa do Egito da temporada 2026-2027, realizado nesta quinta-feira na sede da Federação Egípcia de Futebol, colocou Al Ahly e Zamalek no mesmo lado da chave, o que abre caminho para um possível confronto entre os dois gigantes do futebol egípcio nas fases eliminatórias.

A cerimônia do sorteio definiu os confrontos da fase dos 32 avos de final, além do caminho dos clubes nas fases seguintes até a partida final, em meio à expectativa da torcida pela trajetória dos grandes times na competição, que conta com forte disputa entre os clubes da primeira divisão e as equipes das divisões inferiores.

O Al Ahly inicia sua trajetória na competição diante do vencedor do confronto entre Al Nasr e Al Sekka Al Hadid, enquanto o Zamalek enfrenta o vencedor entre Misr Lel Makkasa de seguros e Farco, ao passo que o Pyramids, atual campeão da edição passada, joga contra o vencedor entre Al Dakhleya e Al Tersana.

Nos demais confrontos aguardados dos clubes de grande torcida, o Al Masry Port Said enfrenta o Misr El Makkasa, enquanto o ZED encara o vencedor entre Samannoud e Baladeyet El Mahalla, e o Ceramica Cleopatra joga contra o Abu Qir Fertilizers em partidas nas quais cada equipe busca garantir a vaga de classificação para os 16 avos de final e seguir na disputa pelo título.

As fases preliminares da competição testemunharam a eliminação de alguns clubes tradicionais, com destaque para o Ismaily, que se despediu da competição ainda na terceira fase preliminar após a derrota para o Al Rabat Al Anwar por 1 a 0.

Vale lembrar que o Pyramids é o atual campeão da Copa do Egito, após ter conquistado o título na temporada passada com a vitória sobre o ZED pelo placar de 2 a 1 na partida final, levantando a equipe celeste o troféu pela segunda vez em sua história.

O sorteio completo ficou da seguinte forma:

Chave um

Pyramids × vencedor de Al Dakhleya e Al Tersana

Al Bank Al Ahly × vencedor de Al Rabat Al Anwar e Port Fouad

Al Masry × Misr El Makkasa

Tala'ea El Gaish × Petrol Asyout

ZED × vencedor de Samannoud e Baladeyet El Mahalla

Smouha × vencedor de El Minya e Tahta

Wadi Degla × vencedor de Tanta e Kahraba El Ismailia

Ceramica Cleopatra × Abu Qir Fertilizers

Chave dois

Zamalek × vencedor de Misr Lel Takamol de seguros e Farco

ENPPI × vencedor de Proxy e Diamond FC

El Gouna × vencedor de Al Aluminium e Ittihad El Shorta

Al Ittihad de Alexandria × Ghazl El Mahalla

Al Ahly × vencedor de Al Nasr e Al Sekka Al Hadid

Petrojet × vencedor de Delphi e Mega Sport

Al Mokawloon Al Arab × vencedor de Negoum Misr e El Masreya Lel Ettisalat

Modern Sport × Al Qanah



