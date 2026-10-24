O Al Hilal saiu com uma vitória valiosa por 3 a 2 em seu empolgante confronto de ponta contra o Al Qadisiyah, pela 11ª rodada da Saudi Pro League, mas a importância do duelo não se limitou à conquista dos três pontos, já que registrou uma série de números marcantes relacionados ao clube, ao seu treinador e a vários de seus astros.

O "líder da Ásia" assumiu a liderança da Roshn League com 27 pontos, superando o Al Qadisiyah e o Al Nassr por dois pontos de diferença, lembrando que ainda tem uma partida adiada, além da disputa internacional.

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O Al Hilal encerra o tabu de Dammam

O Al Hilal conseguiu pôr fim ao seu jejum de vitórias no estádio do Al Qadisiyah pela Roshn League, após conquistar seu primeiro triunfo na Região Leste sobre o rival desde 21 de dezembro de 2020, quando venceu por 3 a 1. Desde então, o Azul disputou dois confrontos no estádio do Al Qadisiyah pelo campeonato, perdeu o primeiro por 2 a 1 e empatou o segundo por 2 a 2, antes de quebrar essa sequência negativa em sua terceira visita.

Inzaghi acrescenta Rodgers à sua lista de vítimas

O italiano Simone Inzaghi seguiu reforçando seu retrospecto como treinador, após vencer pela primeira vez o norte-irlandês Brendan Rodgers, técnico do Al Qadisiyah, elevando para 167 o número de treinadores que superou ao longo de sua carreira, de acordo com os números fornecidos pelo site "Transfermarkt".

O primeiro confronto entre os treinadores havia terminado empatado por 2 a 2 na temporada passada, enquanto a lista de treinadores que Inzaghi ainda não conseguiu vencer diminuiu para 23 nomes, sendo o italiano Stefano Pioli o líder da lista oposta, após perder para ele 13 vezes.

Quiñones segue incomodando o Al Hilal

O mexicano Julián Quiñones, atacante do Al Qadisiyah, manteve seu retrospecto notável diante do Al Hilal na Roshn League, após marcar um gol no último confronto de cabeça aos 31 minutos, aproveitando um passe de seu companheiro Musab Al Juwayr.

Quiñones deu continuidade às suas participações em gols em todas as suas quatro partidas contra o Al Hilal pelo campeonato; ele deu uma assistência durante a vitória do Al Qadisiyah por 2 a 1 na temporada 2024-2025, e depois marcou nas duas partidas da temporada passada, que terminaram empatadas por 2 a 2.

Neves alcança sua maior sequência de gols contra um único adversário

Por sua vez, o português Rúben Neves deu continuidade à sua presença no ataque diante do Al Qadisiyah, após marcar em três partidas consecutivas contra a equipe pela Saudi Pro League.

Com esse feito, o meio-campista do Al Hilal alcançou sua maior sequência de gols contra um único adversário na competição, acrescentando um novo número ao retrospecto dos astros do líder no clássico que terminou com o reforço da posição da equipe na disputa pela liderança.