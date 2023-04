Cuiabá x Ceará ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentem pela sexta rodada do Grupo A; veja como como acompanhar na TV e na internet

As equipes de base do Cuiabá e do Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não terá transmissão ao vivo.

Quinto colocado do Grupo A, o Cuiabá tem oito pontos conquistados nas cinco rodadas disputadas - foram duas vitórias, dois empates e um derrota. O Dourado perdeu para o Corinthians na rodada anterior, por 2 a 1.

Enquanto isso, o Ceará ocupa a sétima colocação do Grupo A, com seis pontos conquistados. A derrota para o Flamengo na última rodada se juntou a outros dois reveses e duas vitórias no desempenho do Vôzão no campeonato.

Prováveis escalações

Cuiabá: Rhyan, Vinicius Dorneles, Renan, Silva, Junior, Gustavo, Jadson, Valentim, Cauã, Rikelme e Calebe.

Ceará: Cesar; JV, Yago, Jonathan e João; Caique, Pedro e David; Pablo, Caio e Fernando.

Desfalques

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?