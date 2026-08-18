Cucurella é vaiado em massa por 62 mil pessoas na estreia pelo Real Madrid

Marc Cucurella foi vaiado durante noventa minutos na tarde de domingo durante a partida entre Schalke 04 e Real Madrid (0 a 3). Os torcedores alemães claramente não esqueceram a semifinal da Eurocopa de 2024.
Cucurella se transferiu do Chelsea para o Real Madrid no início deste verão europeu por 60 milhões de euros. No entanto, ele só fez sua estreia no domingo.
Isso porque o lateral-esquerdo ainda estava de férias nas últimas semanas, já que atuou até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, no torneio mundial.
Cucurella conseguiu conquistar a Copa do Mundo com a Espanha e teve participação importante com duas assistências no torneio. O espanhol também já havia desempenhado um grande papel em 2024, quando o país do sul da Europa conseguiu vencer a Eurocopa.
Principalmente na partida contra a Alemanha, Cucurella esteve em evidência. Nos minutos finais daquela semifinal, o jogo estava 1 a 1 quando Jamal Musiala chutou a bola no braço do defensor.
A Alemanha não recebeu pênalti, e a Espanha venceu na prorrogação. Depois da partida, a Uefa admitiu que a Alemanha deveria ter recebido um pênalti.
Os torcedores em Gelsenkirchen claramente não haviam esquecido o episódio. O lateral-esquerdo entrou em campo aos 61 minutos e foi vaiado a cada toque na bola.
Ainda assim, o próprio Cucurella ficou satisfeito com sua estreia pelo Real Madrid. “Estou enormemente feliz. É bonito ver que todo o trabalho duro dos últimos anos finalmente foi recompensado.”