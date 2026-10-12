Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona, afirmouque Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo e merece ser premiado com a Bola de Ouro, além de destacar a necessidade de concentração máxima para conter o perigo do Galatasaray e de seu atacante Victor Osimhen, no aguardado duelo entre as duas equipes pela Liga dos Campeões.

Cubarsí disse, em declarações publicadas pelo jornal espanhol "As", durante a entrevista coletiva que antecedeu o confronto com o Galatasaray: "Já enfrentamos Osimhen há alguns anos. Esperamos um adversário que sabe bem o que quer, especialmente por jogar em casa. Vai ser importante estarmos no máximo da nossa concentração desde o início".

Sobre sua condição física, explicou: "Disputei muitas partidas na Copa do Mundo e no início da temporada. O treinador cuida de organizar minhas participações e distribuir meu esforço, e eu tento me cuidar".

A respeito da série de bons resultados conquistados pelo Barcelona e se a equipe se sente invencível, afirmou: "Não, porque cada partida tem suas próprias circunstâncias. Mas estamos passando por um momento muito bom e queremos seguir trabalhando da maneira como estamos fazendo atualmente".

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Sobre não receber elogios de Madri e a polêmica relacionada à arbitragem, comentou: "Não me concentro nisso, me preocupo com o meu clube e com o nível que podemos apresentar dentro de campo. As coisas que vêm de fora não nos interessam muito".

Sobre a queda de grandes equipes em Istambul diante do Galatasaray, disse: "Conhecemos o potencial que o adversário tem e sabemos como é o estádio em que vamos jogar e o clima em torno dele. Precisamos impor nosso estilo de jogo e ficar atentos aos pequenos detalhes".

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Sobre o quanto os torcedores já se acostumaram com o que ele conquistou em idade tão jovem, respondeu: "Sim, talvez seja assim. Tenho 19 anos e ainda estou no começo da minha trajetória, vivendo muitas experiências novas, mas não uso isso como desculpa. A idade não importa, e tenho que fazer o que os outros fazem. Preciso trabalhar duro, ser eu mesmo e manter minha capacidade competitiva".

Sobre o fato de o Barcelona não ter conseguido manter o gol intacto no período recente, enfatizou: "Esse é um desafio e é uma das coisas mais importantes. Manter o gol intacto te ajuda a ganhar a partida, especialmente em estádios como esse. Precisamos melhorar um pouco nesse aspecto, mas vamos conseguir. Temos uma enorme capacidade de evoluir e melhorar".

Sobre a possibilidade de Frenkie de Jong atuar na posição de zagueiro central, disse: "Frenkie tem um nível excepcional e é um dos melhores jogadores do mundo na posição dele. Vai fazer uma grande temporada. Não pôde estar com a gente por causa de alguns problemas físicos, mas vai apresentar um grande nível na posição dele. É muito importante para todos que ele esteja bem".

Questionado se sente mais confiança em si mesmo depois do último verão, explicou: "Evoluí um pouco. Este verão foi um momento muito importante na minha trajetória. Sempre tive muita confiança em mim mesmo, e essa confiança aumenta com o tempo. Mas os atacantes sempre vão tentar me causar problemas, e por isso tenho que ser forte".

Sobre a surpresa diante de Lamine Yamal reivindicar seu direito de ganhar a Bola de Ouro, disse: "Todo mundo sabe que Lamine é o melhor jogador do mundo. Mesmo que ele mesmo diga isso, todos o conhecem bem. Ele merece a Bola de Ouro, com certeza. E eu também posso estar entre os candidatos pelo que apresentei na Copa do Mundo e pela temporada que fiz, mas sou mais tranquilo, enquanto ele recebe uma atenção midiática maior".

Sobre enfrentar Victor Osimhen novamente, acrescentou: "Já joguei contra ele há algumas temporadas, como mencionei antes. Vou encarar o duelo da mesma maneira, com toda a seriedade. Ele é um dos melhores atacantes do mundo, e vamos precisar ter o máximo de concentração".

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Sobre as principais dificuldades que esperam o Barcelona diante do Galatasaray em seu estádio, disse: "Todos sabem o tamanho da pressão que se sente nesse estádio. O clima aqui é ruidoso e a torcida pressiona com força, e os primeiros minutos serão difíceis. Mas a equipe tem muita vontade de apresentar um bom nível e manter a concentração. O Galatasaray é um grande time e pode nos causar problemas".

Sobre o retorno de Livakovic a Istambul, Cubarsí concluiu: "Não tive a oportunidade de falar com ele, mas sabemos o tamanho da pressão que se sente aqui. Vamos ter que manter nossa concentração ao máximo".