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Ivan Toney pode estar a caminho de um retorno à Premier League. Segundo fontes britânicas, entre elas o muito confiável Ben Jacobs, o Crystal Palace está interessado no atacante.

Há duas semanas, o Crystal Palace nomeou Thomas Frank como novo técnico do clube. A missão dele é manter a equipe na Premier League.

Frank, que trabalhou por anos com Toney no Brentford, pediu a contratação do inglês de 30 anos, que atualmente joga na Arábia Saudita.

Toney é o principal nome do ataque do Al-Ahli desde o verão de 2024. Com ele no elenco, o clube foi campeão da Ásia duas vezes consecutivas.

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O jogador, que disputou dez partidas pela seleção inglesa, tem se destacado na Saudi Pro League. Desde sua transferência, disputou 108 jogos pelo Al-Ahli.

Nesse período, marcou nada menos que 86 gols. Nesta temporada, já soma 13 gols em apenas nove partidas.

Resta saber se o próprio Toney estaria disposto a se transferir para o Crystal Palace. O atacante britânico tem contrato na Arábia Saudita até meados de 2028.

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Toney está atualmente envolvido em um processo criminal. Ele é suspeito de agressão e deverá comparecer à Justiça em 2028.

O caso será julgado justamente durante a Eurocopa daquele ano. O atacante tentou mudar a data, mas não conseguiu.