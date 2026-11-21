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O Crystal Palace considera contratar o atacante Ivan Toney, do Al-Ahli, em janeiro, enquanto o novo técnico Thomas Frank busca voltar a trabalhar com seu ex-jogador. O inglês de 30 anos está aberto a retornar à Premier League, e o Palace, ameaçado pelo rebaixamento, procura reforçar o ataque.

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Ambição de disputar a Euro motiva desejo de voltar

Segundo o talkSPORT, o Palace identificou Toney como opção para janeiro depois de prometer a Frank os recursos necessários para reforçar um elenco que ocupa a lanterna da tabela . O atacante, que já trabalhou com o técnico dinamarquês no Brentford, quer aumentar suas chances de integrar a seleção inglesa na Euro 2028. Suas esperanças de disputar o torneio sofreram um revés recentemente, quando ele não conseguiu alterar a data de uma audiência judicial que coincide com a competição .

Fase artilheira reforça histórico de gols

Toney deixou o Brentford rumo à Arábia Saudita em uma transferência de £ 40 milhões no verão de 2024 . Ele saiu do oeste de Londres com um histórico de 36 gols em 85 jogos na Premier League. Desde que chegou ao Al-Ahli, seu desempenho diante do gol se tornou ainda mais impressionante em competições nacionais e continentais.

O jogador de 30 anos marcou 87 gols em apenas 109 partidas pelo clube da Liga Saudita em todas as competições e teve papel central na conquista de dois títulos consecutivos da Liga dos Campeões da Ásia Elite. A boa fase continuou na campanha atual: ele já soma 15 gols em 16 jogos, incluindo 14 em 10 partidas do campeonato, números que o colocam na liderança da artilharia da competição.

Ataque do Palace enfrenta grandes dificuldades

Essa capacidade de finalização contrasta com os problemas evidentes do Palace no ataque nesta temporada. Nos primeiros 10 jogos da Premier League, o clube do sul de Londres somou apenas sete pontos e marcou só 10 gols. Passou em branco em metade dessas partidas e fez apenas um gol nos últimos quatro confrontos.

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Nenhum jogador do atual elenco marcou mais de quatro gols em todas as competições. A escassez de gols é agravada pela ausência de Ismaila Sarr, artilheiro da equipe na temporada passada, que ficará fora até dezembro por lesão. Jean-Philippe Mateta, que marcou 19 vezes na última temporada, também enfrenta uma campanha difícil, com apenas um gol em todas as competições até agora.

Visita ao Coventry inicia luta contra o rebaixamento

Antes de qualquer contratação em janeiro, Frank inicia seu trabalho no sábado, quando o Palace visita o Coventry City na CBS Arena . Uma vitória sobre o Coventry tiraria o Palace da zona de rebaixamento e o colocaria à frente do adversário na tabela. Até o retorno de Sarr e a chegada de janeiro, encontrar uma solução imediata para o ataque segue como o desafio mais urgente de Frank.