Crystal Palace x Botafogo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Pertencentes a holding de John Textor, equipes se enfrentam na manhã deste sábado (3); veja como acompanhar na TV e na internet

Pertencentes a holding de John Textor (Eagle Football), Crystal Palace e Botafogo se enfrentam no Selhurst Park, na manhã deste sábado (3), às 9h30 (de Brasília), em amistoso internacional. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, para o o Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Alagoas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já na internet, o torcedor poderá acompanhar pela Botafogo TV.

Em excursão na Inglaterra desde o início da semana com o intuito de dar experiência ao elenco e valorizar internacionalmente a sua marca, o Botafogo vem de vitória por 4 a 2 sobre o Charlton na última quinta-feira (1). O técnico Luís Castro, na ocasião, poupou os seus principais jogadores justamente visando o encontro deste sábado.

Do outro lado, o Crystal Palace aproveita a janela da Copa do Mundo para deixar seus jogadores em forma para o retorno da Premier League, marcado para o fim de dezembro. O time inglês não terá Jordan Ayew e Andersen, que estão no Qatar disputando o Mundial.

O duelo marca o encontro de duas equipes pertencentes a holding Eagle Football, de John Textor. De acordo com divulgação do Crystal Palace, mais de mil torcedores do Botafogo estarão presentes no Selhurst Park.

Prováveis escalações

Escalação do provável Crystal Palace: Guaita; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Doucoure, Schlupp, Mateta, Olise, Eze, Zaha.

Escalação do provável Botafogo: Perri; Borges, Adryelson, Cuesta, Marçal; Carreiro, Tchê Tchê, Santos, Fernandes, Jefferson; Tiquinho Soares.

Desfalques

Crystal Palace

Joachim Andersen e Jordan Ayew estão disputando a Copa do Mundo, enquanto Nathan Ferguson e Jack Butland estão lesionados.

Botafogo

Carlinhos e Kayque seguem no departamento médico.

Quando é?

• Data: sábado, 3 de dezembro de 2022

• Horário: 9h30 (de Brasília)

• Local: Selhurst Park, Londres - ING