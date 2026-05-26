Crysencio Summerville pode disputar a Liga dos Campeões após o rebaixamento do West Ham United

Crysencio Summerville sofreu um grande revés no último fim de semana, quando foi rebaixado da Premier League com o West Ham United. No entanto, ele pode continuar atuando no mais alto nível: o ponta holandês está na mira da AS Roma.

A notícia foi divulgada pelo La Gazzetta dello Sport. O importante jornal italiano sabe que a Roma está em busca de atacantes que possam impulsionar Donyell Malen a um nível ainda mais alto.

Entre eles, Summerville e Mason Greenwood (Olympique de Marselha) estão entre os principais candidatos. Summerville ainda tem contrato com o West Ham até meados de 2029, mas, devido ao rebaixamento, provavelmente poderá ser contratado por um valor razoável.

A Roma pretende aproveitar essa oportunidade. O clube ativou oficialmente esta semana a opção de compra de 25 milhões de euros prevista no contrato de Malen e quer avançar imediatamente.

“Gasperini quer juntar Malen a companheiros de equipe talentosos: Greenwood e Summerville à frente”, escreve La Gazzetta.

No último fim de semana, a Roma conseguiu garantir uma vaga na Liga dos Campeões na última rodada da Série A. A equipe ficou à frente, assim como o Como, dos gigantes Juventus e AC Milan. Malen marcou o primeiro gol na vitória decisiva por 2 a 0 sobre o Hellas Verona.