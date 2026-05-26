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Siep Engelen

Traduzido por

Crysencio Summerville pode disputar a Liga dos Campeões após o rebaixamento do West Ham United

Mercado da bola
West Ham
Roma
C. Summerville

Crysencio Summerville sofreu um grande revés no último fim de semana, quando foi rebaixado da Premier League com o West Ham United. No entanto, ele pode continuar atuando no mais alto nível: o ponta holandês está na mira da AS Roma. 

A notícia foi divulgada pelo La Gazzetta dello Sport. O importante jornal italiano sabe que a Roma está em busca de atacantes que possam impulsionar Donyell Malen a um nível ainda mais alto. 

Entre eles, Summerville e Mason Greenwood (Olympique de Marselha) estão entre os principais candidatos. Summerville ainda tem contrato com o West Ham até meados de 2029, mas, devido ao rebaixamento, provavelmente poderá ser contratado por um valor razoável. 

A Roma pretende aproveitar essa oportunidade. O clube ativou oficialmente esta semana a opção de compra de 25 milhões de euros prevista no contrato de Malen e quer avançar imediatamente. 

“Gasperini quer juntar Malen a companheiros de equipe talentosos: Greenwood e Summerville à frente”, escreve La Gazzetta

No último fim de semana, a Roma conseguiu garantir uma vaga na Liga dos Campeões na última rodada da Série A. A equipe ficou à frente, assim como o Como, dos gigantes Juventus e AC Milan. Malen marcou o primeiro gol na vitória decisiva por 2 a 0 sobre o Hellas Verona.

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