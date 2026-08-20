Crysencio Summerville chama atenção com pênalti curioso e é imediatamente detonado por companheiro de equipe

Crysencio Summerville perdeu um pênalti pelo Al-Hilal. O holandês cobrou a penalidade assinalada por Danny Makkelie contra o Al Fayha, mas desperdiçou de maneira notável.
Na Saudi Pro League, a equipe do técnico Simone Inzaghi enfrentou o Al Fayha, que foi derrotado por 3 a 0.
Sergej Milinkovic-Savic marcou o gol de abertura, depois que uma finalização de Summerville foi defendida pelo goleiro Orlando Mosquera. No rebote, o meio-campista sérvio mandou a bola para dentro. Após o intervalo, Sultan Mendash fez 0 a 2.
Com esse mesmo placar, Makkelie marcou um pênalti para o Al-Hilal a dez minutos do fim. Theo Hernández foi derrubado por Makhir Al Rashidi, o que levou o árbitro holandês, que apitou sua 14ª partida na Saudi Pro League, a apontar para a marca da cal.
Summerville foi para a cobrança e poderia ter marcado seu primeiro gol com a camisa do clube saudita, mas falhou. O atacante se posicionou exatamente atrás da bola, deu um passo para a esquerda durante a corrida, deu uma hesitada, parou por um instante e, em seguida, tentou uma cavadinha à la Antonín Panenka, acertando a parte de cima do travessão.
Isso gerou grande insatisfação, entre outros, em Milinkovic-Savic, que com sua linguagem corporal e palavras deixou imediatamente claro que aquilo deveria ter sido diferente. O erro lembrou a Copa do Mundo, na qual o destro de 24 anos também perdeu um pênalti contra o Marrocos. Na ocasião, Bounou defendeu sua cobrança da marca de onze metros ao escolher o canto certo.
O pênalti perdido não custou muito ao Al-Hilal, porque pouco antes do fim Nasser Al-Dawsari marcou o 0 a 3. Após duas rodadas, a equipe de Inzaghi lidera com campanha perfeita: seis pontos em dois jogos.