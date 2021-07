Cruzeiro conversa com Luxemburgo e se prepara para pedido de demissão de Mozart Santos

Mineiros fizeram contato com o técnico de 69 anos e se preocupam com a possível saída de Mozart Santos no mercado da bola

O Cruzeiro cogita a possível contratação de Vanderlei Luxemburgo no mercado da bola. Em meio a uma crise na Série B, os mineiros creem em um pedido de demissão de Mozart Santos e avaliam a chegada do treinador de 69 anos, que esteve à frente do Vasco até o fim da última edição do Campeonato Brasileiro.

O técnico recebeu contato do diretor de futebol Rodrigo Pastana e falou sobre uma possibilidade de assumir o elenco cruzeirense nos próximos dias da atual temporada. Há o desejo de contar com o veterano comandante em caso de pedido de saída de Mozart nos próximos dias.

A informação sobre o interesse do Cruzeiro em Vanderlei Luxemburgo foi publicada pelo portal Uol e confirmada pela Goal. O técnico e o clube ainda não se manifestam sobre as conversas, que já ocorreram na tarde desta quarta-feira (21).

Luxemburgo já treinou o Cruzeiro em duas oportunidades na carreira. A sua primeira passagem se iniciou em 2002 e foi encerrada em 2004. Na ocasião, ele ganhou a famosa Tríplice Coroa pelo clube, vencendo Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão em 2003. Ele voltou à Toca da Raposa em 2015, mas não obteve o mesmo sucesso.

Uma das preocupações do Cruzeiro é sobre a saída de Felipe Conceição. O clube entende que a saída foi realizada em comum acordo, enquanto o estafe do técnico alega que ele foi demitido. Se o entendimento da CNRD (Comissão Nacional de Resolução de Disputas) for sobre a demissão do comandante, os mineiros não podem contratar outro nome após uma possível demissão de Mozart Santos. Isso só aconteceria se o técnico pedir demissão ou se a sua saída ocorrer em comum acordo.