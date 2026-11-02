O Ajax pode contratar Tolu Arokodare em definitivo junto ao Wolverhampton Wanderers no ano que vem. É o que afirma o diretor técnico Jordi Cruyff, que participou, na noite de segunda-feira, do Rondo da Ziggo Sport.

Segundo Cruyff, o Ajax já acertou todos os detalhes da opção de compra de Tolu, avaliada, segundo informações, em 20 milhões de euros. O clube de Amsterdã só precisa exercê-la em 2027. "Está tudo acertado. O salário também. Mas ele pediu um aumento salarial na última entrevista coletiva", disse o diretor técnico, em tom de brincadeira.

Cruyff está satisfeito com os primeiros meses de Tolu no Ajax. "Lembro que, quando o contratamos, falou-se muito sobre ele vir de um time que lutava contra o rebaixamento, e toda aquela conversa de sempre."

"Mas Tolu chegou bem. Tem uma boa mentalidade e joga para o time. Isso é importante. Espero que continue assim, embora atacantes tenham altos e baixos", afirmou Cruyff ao analisar as qualidades do altíssimo atacante nigeriano.

Tolu marcou de cabeça contra o AZ no sábado, após apenas nove minutos. O gol foi suficiente para garantir os três pontos, deixando o Ajax a apenas um ponto do líder Feyenoord, que perdeu pontos importantes contra o Fortuna Sittard (1 a 1).

Emprestado ao Ajax, Tolu costuma ser a escolha de Míchel Sánchez à frente do concorrente Marcos Leonardo, por quem foram pagos 20 milhões de euros. O atacante brasileiro entrou em campo contra o AZ após uma hora de jogo.

Tolu já soma dez gols com a camisa do Ajax, além de três assistências. O atacante precisou de quinze jogos para alcançar esses números. Ele e seus companheiros se preparam para enfrentar o FC Midtjylland fora de casa pela Liga Conferência.