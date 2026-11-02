Cruyff confiante: "É questão de tempo até ele deslanchar no Ajax"

Jordi Cruyff continua confiante em Marcos Leonardo. Segundo o diretor técnico do Ajax, o atacante brasileiro logo mostrará por que o clube desembolsou 20 milhões de euros por ele no verão passado.

Leonardo, de 23 anos, marcou apenas duas vezes com a camisa do Ajax até agora. Ele está atrás de Tolu Arokodare na disputa por uma vaga e fica no banco quase toda semana, embora o técnico Míchel Sánchez lhe dê oportunidades de entrar em campo.

"É uma questão de tempo", avaliou Cruyff nesta segunda-feira, no programa Rondo, da Ziggo Sport , sobre a contratação milionária do Ajax. "Ele é um tipo diferente de centroavante. Não é um jogador para quem você simplesmente manda cruzamentos. A maneira como ele se movimenta para ficar livre é diferente. E, para isso, precisa de jogadores que o entendam."

"Mas é uma questão de tempo. Quando marcar um gol, ele vai deslanchar", disse Cruyff, que se recusa a descartar Leonardo como centroavante do Ajax.

Segundo Cruyff, Leonardo precisa de tempo para se adaptar ao futebol na Holanda. "Aqui também se joga muito no um contra um, o que não acontece na maioria das ligas. A exigência física é muito maior. Ele precisa se acostumar com isso."

O diretor do Ajax ressalta que é positivo que Leonardo tenha, ao menos, a percepção de onde encontrar espaços. "Alguém só pode perder uma chance ou marcar um gol se estiver no lugar certo. Para mim, é só uma questão de tempo. Quando você o vê nos treinos, tudo entra. Então você sabe: vai acontecer."

Resta saber se Leonardo será titular pelo Ajax na quinta-feira. A equipe de Míchel enfrentará o FC Midtjylland na fase de grupos da Liga Conferência. Recentemente, venceu a Atalanta por 2 a 0, após uma derrota por 2 a 1 para o Hajduk Split.