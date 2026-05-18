Cruijff, diretor do Ajax, é duramente criticado pela busca por novos jogadores

René van der Gijp, no KieftJansenEgmondGijp, mostra-se cético em relação à busca de Jordi Cruijff por novos jogadores para o Ajax. Na opinião do analista, o diretor técnico do clube de Amsterdã está procurando no lugar errado.

“Talvez eu esteja errado e não seja assim”, começa Van der Gijp sua análise sobre o Ajax. “Mas o Jordi está atrás de jogadores que atuam nas reservas do FC Barcelona e do Real Madrid e ficam no banco do Manchester United. Aí eu penso: se você está no banco do Manchester United, não vai jogar contra o Telstar, vai? Você não é completamente idiota, vai?”

“Então você vai jogar na liga italiana, francesa ou alemã, não é? Ou, por assim dizer, em um time mediano da Premier League. Você não vai jogar contra o Excelsior na Holanda, vai?”, o especialista em futebol não entende de jeito nenhum por que Cruijff procura jogadores interessantes nos grandes clubes europeus.

Van der Gijp dá a Cruijff um conselho gratuito na hora: “Você tem que trazer jogadores do Anderlecht, do Club Brugge, do FK Bodø/Glimt. Eles adoram ir para o Ajax. Estádio maior, clube maior, mais pressão. Mas não do Real Madrid. Você não está no seu juízo direito se vai de ônibus para o FC Volendam, não é?”

Em seguida, é a vez da política de transferências do campeão PSV. “Se você joga no Manchester City como Nathan Aké, não vai pro PSV, né? Aí você vai pro OGC Nice ou algo assim, aproveitar o sol. Ou pro Espanyol. Você não faz isso, cara.”

Aké (31) tem um contrato com o Manchester City, que conquistou a FA Cup no sábado, que ainda tem mais de um ano de duração. Apesar disso, a expectativa é que o experiente zagueiro se despeda do clube do técnico Pep Guardiola após esta temporada.