Cruijff descarta definitivamente o alvo frequentemente mencionado do Ajax

Dick Schreuder não será o novo técnico principal do Ajax. O clube de Amsterdã retirou definitivamente seu nome da lista, o que faz com que a busca por um sucessor de Óscar García se concentre agora em opções estrangeiras.

Segundo Mike Verweij, essa decisão já foi tomada há algum tempo. No podcast Kick-off, o observador do Ajax do jornal De Telegraaf revela que o diretor técnico Jordi Cruijff não vê futuro no tão cotado Schreuder como responsável final na Johan Cruijff ArenA.

Verweij enfatiza que os resultados recentes não tiveram um papel decisivo nessa avaliação. A pesada derrota do NEC contra o AZ na final da Copa (5 a 1) não seria, segundo ele, o motivo da desistência de Schreuder.

“Ele simplesmente não vê potencial suficiente nele como técnico do Ajax”, afirma Verweij. Com isso, o jornalista refuta que partidas específicas, como o confronto com o Feyenoord (1 a 1) ou a final perdida, tenham sido decisivas.

“Já sabíamos que ele queria seguir para a Espanha, e não para a Holanda”, acrescenta Valentijn Driessen no podcast.

Verweij acrescenta que apenas um punhado de treinadores holandeses estava sequer em consideração. “Slot e Bosz eram, na verdade, as únicas opções holandesas que ele considerava adequadas para o Ajax.”

Bosz está contratado pelo PSV, Slot pelo Liverpool e Ten Hag agora ocupa uma função técnica no FC Twente. Por isso, o Ajax parece estar optando explicitamente por um sucessor espanhol.

Anteriormente, já haviam sido citados três nomes que se encaixam nesse perfil. Xavi (sem clube), Iñigo Pérez (Rayo Vallecano) e Míchel (Girona) são considerados candidatos importantes.