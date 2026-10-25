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Ao VivoIngressos
AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Cruciani critica o Milan: "Você não pode jogar com os reservas em uma competição que é, basicamente, a sua competição deste ano"

Milan

O jornalista não justifica as escolhas na escalação: "O Milan não é mais o mesmo de antes", mas a camisa deve ser respeitada em todas as competições.

Giuseppe Cruciani voltou a falar sobre o Milan e não poupou críticas após a derrota para o Bournemouth. No último episódio do podcast Numer1, o jornalista criticou as escolhas para a escalação e a postura do Milan na competição europeia, ressaltando que a camisa do clube deve ser sempre respeitada, independentemente do nível atual da equipe.


"Você não pode jogar com os reservas em uma competição que é, essencialmente, a sua competição deste ano", disse Cruciani ao comentar a atuação do Milan contra a equipe inglesa.


"O Milan já não é mais o Milan de outros tempos, tudo bem, mas ainda veste aquela camisa e, na minha opinião, ela precisa ser honrada", afirmou o jornalista.


"O que não aconteceu até agora nas copas, que são o lugar natural do Milan, onde o clube costumava jogar e vencer", acrescentou.

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